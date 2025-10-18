 / Sport

Sport | 18 ottobre 2025, 14:12

San Leonardo Pallapugno, tripletta storica: Esordienti, Allievi e Pulcini campioni d’Italia

Il vicepresidente federale Marco Scajola celebra il successo giovanile: “Una stagione da record, il futuro della pallapugno passa da qui”

"Con la vittoria dei Pulcini sul Ricca, la San Leonardo Pallapugno si aggiudica un'incredibile tripletta di successi giovanili conquistando la vittoria del campionato: Esordienti, Allievi e appunto Pulcini nella stessa stagione. Complimenti ai ragazzi in campo, alla società e a tutti i giovani atleti che hanno contribuito a rendere speciale questa stagione sportiva".

Si esprime così il vicepresidente della Federazione italiana pallapugno e assessore della Regione Liguria Marco Scajola nel commentare il successo di San Leonardo su Ricca nella finale del campionato italiano Pulcini a Canale, preludio della finalissima di Serie A e ciliegina sulla torta di una stagione giovanile da record per la compagine imperiese.

"I giovani sono, ovviamente, il futuro di questo sport - prosegue Scajola-. Come federazione puntiamo su di loro per proseguire e ampliare la pratica di questa disciplina che rappresenta la storia e la tradizione di interi territori".

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium