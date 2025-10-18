San Leonardo Pallapugno, tripletta storica: Esordienti, Allievi e Pulcini campioni d’Italia

"Con la vittoria dei Pulcini sul Ricca, la San Leonardo Pallapugno si aggiudica un'incredibile tripletta di successi giovanili conquistando la vittoria del campionato: Esordienti, Allievi e appunto Pulcini nella stessa stagione. Complimenti ai ragazzi in campo, alla società e a tutti i giovani atleti che hanno contribuito a rendere speciale questa stagione sportiva".

Si esprime così il vicepresidente della Federazione italiana pallapugno e assessore della Regione Liguria Marco Scajola nel commentare il successo di San Leonardo su Ricca nella finale del campionato italiano Pulcini a Canale, preludio della finalissima di Serie A e ciliegina sulla torta di una stagione giovanile da record per la compagine imperiese.

"I giovani sono, ovviamente, il futuro di questo sport - prosegue Scajola-. Come federazione puntiamo su di loro per proseguire e ampliare la pratica di questa disciplina che rappresenta la storia e la tradizione di interi territori".