Taggia, odore di fogna vicino all’asilo Le Coccinelle: "Serve un intervento urgente”

Ad Arma di Taggia torna al centro dell’attenzione il problema dei cattivi odori provenienti dai tombini delle acque piovane. Le segnalazioni arrivano questa volta da via Colombo, e in particolare dalla traversa in cui si trova l’asilo “Le Coccinelle”, dove, da giorni, i residenti lamentano la presenza di un forte odore di fogna che si diffonde intorno ai cancelli dell’edificio.

Secondo quanto riferito dai cittadini, il fenomeno non è nuovo e interessa anche altre zone della città, ma la situazione all’esterno dell’asilo appare particolarmente preoccupante. “Non è ammissibile che accada in un punto dove ogni giorno passano bambini piccoli e genitori – spiegano alcuni residenti –. L’odore è costante e molto intenso proprio davanti ai cancelli dell’asilo. È già stata fatta una segnalazione al Comune, ma finora non è cambiato nulla”.

La denuncia è accompagnata da un appello diretto alle autorità: “È mai possibile una cosa del genere? Noi diciamo di no. Soprattutto in presenza di bambini piccoli bisognerebbe avere un occhio di riguardo in più. Speriamo che il Comune intervenga al più presto per risolvere il problema”.