Addio a Walter Savigliano, conosciuto come “il compagno del Signore della Montagna”: il ricordo di Roberto Pecchinino

È scomparso nei giorni scorsi Walter Savigliano, stimato agente della Polizia Provinciale e appassionato corista del coro Mongioje. La sua morte ha suscitato profonda commozione in quanti lo hanno conosciuto e stimato per la sua umanità, la disponibilità e l’amore sincero per la montagna. A ricordarlo con affetto è Roberto Pecchinino, presidente dell’Associazione Amici di Sant’Erim, che ha voluto rievocare un episodio vissuto insieme a Savigliano e all’amico Giampiero Lajolo nel settembre del 1997, durante la realizzazione di un documentario sulle Alpi Liguri promosso dalla Provincia di Imperia, allora guidata dall’avv. Gabriele Boscetto.

Fu in quella occasione che nacque la leggenda del “Signore della Montagna”, un volto umano scolpito nella roccia del Marguareis, scoperto casualmente durante il viaggio di ritorno dal Passo del Framargal. “Ricordo ancora quel momento – racconta Pecchinino –. Feci fermare la jeep guidata da Walter, montai il cavalletto e, guardando nel mirino, anche loro videro ciò che avevo visto io: il volto del Signore della Montagna. Da quel giorno nacque un ricordo indelebile”. Nel suo messaggio di cordoglio, Pecchinino ha voluto sottolineare il ruolo fondamentale di Savigliano durante quella avventura: “Alla guida della Land Rover della Provincia, con esperienza e prudenza, ci accompagnò lungo un itinerario impegnativo, permettendoci di raccogliere una documentazione preziosa. Walter era un uomo gentile, concreto, disponibile: un vero amico”.

In occasione del prossimo Incontro al Marguareis, in programma il 9 agosto 2026, l’Associazione Amici di Sant’Erim ricorderà Walter Savigliano insieme a tutti gli amici che hanno condiviso l’amore per la montagna. Una pietra della chiesetta di Sant’Erim sarà incisa con il suo nome, a perenne memoria di chi ha saputo vivere la montagna e la vita con passione e rispetto. “Grazie, Walter – conclude Pecchinino – per la tua amicizia e per quella splendida avventura che resterà per sempre nel cuore di chi ti ha conosciuto.”