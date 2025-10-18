Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di sabato 18 e domenica 19 ottobre, in Riviera e Côte d'Azur

SABATO 18 OTTOBRE



SANREMO



10.00. 9° torneo Freesby Yup di softball giovanile Under 13 – Memorial Fulvia Pavone. Diamante di Pian di Poma, anche domani (più info)



10.00-13.00. Confartigianato Salute presenta ‘MEDtalks – Mal di schiena lombare: chirurgia, mente e movimento’: convegno con la partecipazione di numerosi relatori e che offrirà una panoramica completa sul mal di schiena lombare, affrontato da prospettive diverse – chirurgica, psicologica e riabilitativa – con un approccio integrato tra mente e corpo. Sala Privata del Casinò, evento aperto al pubblico, ai medici di base e ai fisioterapisti



11.00 & 15.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

12.00. Segnale di avviso della terza prova del Campionato Italiano della Classe RS21 con la partecipazione di equipaggi provenienti da dieci nazioni. Tra questi anche un team Under 23 tutto sanremese, capitanato da Tommaso Cilli. Specchio acqueo antistante la città, fino al 19 ottobre (più info)



14.31. Partenza da Porto Sole della 1a tappa del 72° Sanremo Rally su un percorso 197.28 km di percorso con tre prove speciali lunghe 39,38 km. Arrivo in Pazza Colombo alle 21.52 (più info)



16.30. Inaugurazione del nuovo Anno accademico dell’Accademia della Pigna incentrata sul ricordo di uno degli Accademici più illustri, di cui ricorre il centenario della nascita: Libereso Guglielmi. All’incontro, aperto a tutti nel limite dei posti, presenzieranno i figli del maestro. Piccola Biblioteca di Piazza del Capitolo 12

18.00. ‘Stile Francese di meta Ottocento’: concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Claude Villaret con Jimmy Brière al pianoforte. Teatro dell’Opera del Casinò (info e acquisto biglietti a questo link)



21.00. Per la rassegna ‘Giovani note in Antiche sale’, concerto lirico con Rosaria Miglionico (mezzosoprano) con la partecipazione di Angela Cirillo (soprano) e Leonardo Ferretti (pianoforte). Palazzo Roverizio, ingresso libero



IMPERIA

8.30-18.00. ‘ImperiAntiquaria’: mercatino dell’Arte e dell’Antiquariato del Civ NuovOneglia. Centro storico

8.30-18.00. Mercatino degli Orti con possibilità di acquistare le eccellenze del territorio, tra cui miele, olio extra vergine di oliva, zafferano, frutta e verdura biologica ed essenze alla lavanda. Galleria degli Orti



10.00. Per il percorso di 'Explora Salute' della Asl imperiese, incontro dedicato all’empowerment psicologico dal titolo ‘Quanto ci influenza l'uso della tecnologia? - Il potere del percepirsi onlife’ tenuto dalla psicologa di ASL1 Martina Boscherini. Biblioteca Civica ‘Lagorio’, ingresso gratuito



10.00-18.00. Mostra personale del Maestro Elio Lentini. MACI di Villa Faravelli, Viale Giacomo Matteotti, fino al 26 ottobre (giovedì e venerdì h 10/13, sabato h 10/13-14/18, domenica dalle h 14/18)

11.00. Per il Club della Conversazione’, incontro con Giacomo Raineri sul tema ‘Radici e Futuro: l’anima di una città tra storia, volontariato e sport’. Bar 11, Piazza del Amici 11



18.00. Nell'ambito della tredicesima rassegna degli Aperitivi letterari, Cristina Pinna e Renato Donati presentano il romanzo di Francesca Pongiluppi ‘Come le lucciole’, vincitore della quarta edizione di Lettera Futura, un romanzo politico, la storia di due donne dalla Resistenza alle ombre del G8 di Genova. Sede dell’associazione Arci Il campo delle fragole in viale Matteotti 41



18.30. ‘Dreaming Imperia’: inaugurazione mostra personale di Lorenzo Crivellaro alla presenza dell’artista. Galleria del Castello, Piazza San Francesco 3

21.00. Per la rassegna dedicata alla Città ‘Imperia per Imperia’: spettacolo Parr-rock choir, fede, speranza e… umanità, quello che i cantautori non dicono con il coro diretto da Rita Amoretti, Patrizia Marchese, Silvia Roncallo (6 euro, 3 euro 034 bambini fino al 13 anni). Teatro Cavour

VENTIMIGLIA

9.30. Incontro formativo della Chiesa di Ventimiglia-San Remo: ritrovo sul piazzale antistante la Cattedrale (h 9.30) + Meditazione di S. Em. il Card. François-Xavier Bustillo, Vescovo di Ajaccio (Corsica), sul tema ‘Credo in Dio, Padre onnipotente…’ (h 10) + Santa Messa solenne con il conferimento del ‘mandato’ ai Catechisti, Educatori e Operatori pastorali (h 11). Al termine, presso l’antico Battistero della Cattedrale: Professione di fede



10.15. 'Albintimilium’: incontro dei partecipanti all’Antiquarium di Albintimilium in Corso Genova 134 con visita guidata al nuovo allestimento del museo e all’area archeologica a cura della Dott.ssa Sara Chierici (5 euro, 2 euro ridotto, gratuito under 18 e aventi diritto) + alle 11.15, visita agli scavi in corso presso il sepolcreto tardo antico dell’area delle mura settentrionali a cura della Dott.ssa Daniela Gandolfi + Pranzo libero + alle 15.00 visita al Museo Civico Archeologico Girolamo Rossi’ in Corso G. Verdi 41 (6 euro, 4,50 ridotto gruppi)



15.30. Inaugurazione dell'anno accademico della Unitre Intemelia con la prolusione del dott. prof. Claudio De Michelis che tratterà l'argomento ‘Mens sana in corpore sano’. Forte dell'Annunziata

18.00. Cerimonia solenne aperta alla cittadinanza e firma del Patto di Gemellaggio tra il Comune di Ventimiglia e il Comune di Limone Piemonte alla presenza della delegazione del Comune di Limone Piemonte, guidata dal Sindaco Massimo Riberi, e delle autorità locali. Sal consigliare del Comune



20.00. Per il Gemellaggio tra il Comune di Ventimiglia e il Comune di Limone Piemonte, concerto dell’Orchestra dell’Opera Carlo Felice di Genova dal titolo ‘Musica sull’acqua’. Teatro Comunale, ingresso gratuito e fino a esaurimento posti



BORDIGHERA



10.30. ‘141 anni dopo’, un vero e proprio viaggio nel tempo alla scoperta dei luoghi immortalati e dei punti di vista prescelti dall'artista nella Riviera ed offrirà ai partecipanti un'occasione unica per approfondire il legame tra Monet e il territorio di Bordighera (7 euro). Ritrovo a Villa Pompeo Mariani, in Via Fontana Vecchia 5, prenotazione al numero 347 2364922

16.00-18.30. ‘Il mio mare’: mostra di Sergio ‘Ciacio’ Biancheri con un percorso espositivo suggestivo e appassionante lungo oltre sessant’anni di ricerca artistica, delineato da più di sessanta quadri e sculture. Al centro le ‘Marine’ di Biancheri, vere e proprie poesie visive fatte di colori, riflessi, sfumature. Centro culturale di via Regina Vittoria 4, fino al 26 ottobre



18.00. Per il progetto itinerante ‘Mini Tour Côte d’Azur–Riviera con Lucile’, lo scrittore e poeta Gianmarco Parodi comporrà versi con la sua macchina da scrivere Underwood 310 nati dall’incontro con i passanti e li consegnerà come dono, in un gesto gratuito e spontaneo che unisce ascolto, parola e presenza. Museo Bicknell

OSPEDALETTI



8.00-20.00. ‘I Mercati Antiquari di Ospedaletti’: mercatino di antiquariato e collezionismo in Corso Regina Margherita (ogni 3° sabato del mese)



TAGGIA ARMA



21.00. 33ª edizione del Premio ‘Incontri – Begengnungen’ con consegna del riconoscimento a Alberto Guglielmi Manzoni, studioso, filosofo e scrittore. Evento a cura dell’I.C.I.T. (Istituto di Cultura ItaloTedesco). Intermezzi musicali dell’ensemble musicale ‘Il Complesso di Inferiorità’ con brani tratti dal repertorio del Musical internazionale. Villa Boselli ad Arma

SANTO STEFANO AL MARE



18.00. Per ‘Autunno Culturale’, conferenza ‘L’origine della musica – L’origine della bellezza’ a cura di Francesco Schianchi. Sala Polivalente del Comune

SAN LORENZO AL MARE



16.00-19.00. ‘Il tramonto dell’Anno Celtico’ (3 moduli): Cultura Celtica, dall'Italia all'Irlanda (h 16/17) + Le feste celtiche e la ruota dell'anno (h 17/18) + L'Ogam, l'antico alfabeto arboreo druidico (h 18/19). Info Point Expo, ingresso libero (possibilità di partecipare anche ad un solo modulo), info +39 376 204 4783

DIANO MARINA

17.00. Inaugurazione mostra personale dell'artista umbro Edoardo Cialfi, intitolata ‘La metamorfosi dei silenzi’ alla presenza dell’artista. Evento a cura della Civiero Art Gallery. Sala ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco

CERVO



9.00. XXXIII Edizione Pennello d’Oro Estemporanea: tradizionale rassegna di pittura, che i primi giorni di settembre occupava i carruggi e le piazze e piazzette di Cervo, fino al 19 ottobre (più info)



17.30. Per la XXXIII Edizione Pennello d’Oro Estemporanea d’arte e altri linguaggi, ‘Art And Wine’: laboratorio di pittura (materiali inclusi). A cura di Eleonora Ciribeni (artista), Leo Club Diano Marina e Sommelier FISAR (costo per la partecipazione 35 euro). Castello dei Clasevana, iscrizioni e prenotazioni 392 5251599 (più info)



ENTROTERRA

CASTEL VITTORIO

19.00. ‘A Cena con le Stelle - Aspettando le Orionidi: le stelle cadenti autunnali’: cena dalle ore 19.00, osservazioni guidate dalle ore 20.45. Serata a oltre 1000 metri di quota sul suggestivo ‘Sentiero delle Stelle’. Agriturismo ‘Il Rifugio’ a Colle Langan, prenotazione obbligatoria con messaggio WhatsApp al +39 348 552 0554 (più info)



PIEVE DI TECO

21.00. Per la Stagione teatrale 25/26, ‘L’Inganno’: spettacolo teatrale di e con Alberto Giusta. Una pièce intensa sul tema della menzogna, dell’identità e del doppio (15 euro). Teatro Salvini (più info)



TRIORA



10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO



7.00. 9e E-Rallye Monte-Carlo con partenza dalla Piazza del Casinò, fino al 18 ottobre (il programma)

11.00-24.00. Fiera delle Attrazioni di Monaco: stand gastronomici, giostre per bambini, giochi e dolcetti. Apertura di tutti gli stand alle 14.00 (venerdì, sabato e prefestivi fino a mezzanotte, martedì 18 novembre: apertura straordinaria fino all'1.00). Port Hercule, fino al 19 novembre

20.00. Per il Festival international d’orgue de Monaco, ‘L’Héritage de Bretagne 2.0’: concerto del Trio pêr-vari Kervarec (bombarde, chant, biniou et orgue). Église Saint-Charles (più info)



NICE



19.30. Festival ‘Happy India’: cerimonia ufficiale di chiusura con una serata speciale Diwali, concerto di musica indiana del nord e del sud. Espace Magnan, Rue Louis de Coppet 31 (più info)



Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it



WORK IN PROGRESS...



DOMENICA 19 OTTOBRE

SANREMO



8.00. Partenza da Piazza Colombo della 2a tappa del 72° Sanremo Rally. Arrivo e premiazione alle 16 a Pian di Nave (più info)



10.00. Clean-up organizzato dai Deplasticati aperto a tutti: adulti, ragazzi e bambini. Non serve iscrizione, basta presentarsi armati di guanti. Pian di Nave

10.00. 9° torneo Freesby Yup di softball giovanile Under 13 – Memorial Fulvia Pavone. Diamante di Pian di Poma, anche domani (più info)

12.00. Segnale di avviso della quarta e ultima prova del Campionato Italiano della Classe RS21 con la partecipazione di equipaggi provenienti da dieci nazioni. Tra questi anche un team Under 23 tutto sanremese, capitanato da Tommaso Cilli. Specchio acqueo antistante la città (più info)

15.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



17.30. Musica e divertimento con il coro Skenè protagonista de ‘Lo spartito in giallo’ per la regia di Alessandra Fineo. Teatro dell’Opera dl Casinò, ingresso libero sino ad esaurimento dei posti disponibili

20.00. Selezioni regionali per la Liguria del concorso nazionale ‘You Are A Talent’ del patron piemontese Roberto Re. Evento a cura dell’Associazione Viva Armea. 'Il Porto Vecchio trattoria e Pizzeria', via Nino Bixio 55, info al380 7098908



IMPERIA



14.00-18.00. Mostra personale del Maestro Elio Lentini. MACI di Villa Faravelli, Viale Giacomo Matteotti, fino al 26 ottobre (giovedì e venerdì h 10/13, sabato h 10/13-14/18, domenica dalle h 14/18)



VENTIMIGLIA



10.00-17.30. ‘Motori in Riviera’ (1ª edizione) a cura di Confesercenti: esposizione auto al Porto 'Cala del Forte' (Marina S Giuseppe, h 10/14) + Premiazione (h 14.15) + esposizione auto in Piazza della Libertà (di fronte al Comune, h 15) + Sfilata da Ventimiglia a Bordighera e ritorno (h 17.30)

BORDIGHERA



8.30 - 16.30. Escursione ad anello da Rocchetta Nervina al Monte Terca con la guida Marco Macchi (10 euro). Ritrovo a Bordighera presso la stazione dei treni alle ore 8.30 oppure a Rocchetta Nervina alle ore 9.00 in Piazza Matteotti (piazza vicino al ponte medioevale), info 328 0824866 (più info)

16.00-18.30. ‘Il mio mare’: mostra di Sergio ‘Ciacio’ Biancheri con un percorso espositivo suggestivo e appassionante lungo oltre sessant’anni di ricerca artistica, delineato da più di sessanta quadri e sculture. Al centro le ‘Marine’ di Biancheri, vere e proprie poesie visive fatte di colori, riflessi, sfumature. Centro culturale di via Regina Vittoria 4, fino al 26 ottobre



OSPEDALETTI



19.00. Presentazione del libro ‘Sotto il tetto dei piccioni’ di Tito Melchiorre a cura dell’associazione culturale ARS LONGA. Bar gelateria Alexandra

TAGGIA ARMA

8.00-19.00. Mercatino dell'antiquariato e collezionismo. Ex Mercato coperto (ogni terza domenica del mese)

CERVO



9.00. XXXIII Edizione Pennello d’Oro Estemporanea: giornata di premiazione della tradizionale rassegna di pittura, che i primi giorni di settembre occupava i carruggi e le piazze e piazzette di Cervo (più info)



10.00. Per la XXXIII Edizione Pennello d’Oro Estemporanea d’arte e altri linguaggi, laboratorio a cielo aperto rivolto alla Scuola dell’infanzia (3-6 anni), Scuola Primaria (6-10 anni) e ai ragazzi della Scuola secondaria (11-13 anni) dal titolo ‘Raccontiamo il paese incantevole’. Piazze e piazzette del borgo (più info)



ENTROTERRA

APRICALE



9.30-16.30. Mercatino con prodotti locali e artigianali in piazza del paese (ogni terza domenica)



BADALUCCO



8.00. Foliage nel Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri: camminata immersa nei colori magici dell’autunno con le foglie che danzano, panorami mozzafiato e tanta buona compagnia (escursione adatta a tutti, pranzo al sacco, scarpe da trekking obbligatorie). Partenza dal benzinaio di Badalucco, info 347 0474964



CAMPOROSSO



10.00. 8ª StraCamporosso - 5° Memorial Monica Ligustro: gara non competitiva di 7,5 Km con omaggio a tutti i partecipanti. Rinfresco e premiazione a fine corsa (15 euro). Raduno alle 8 presso il Palatenda di Bigauda, info +39 345 85 17 448 (più info: www.aceb-ets.com sezione eventi’)



CARPASIO

10.30. Passeggiata & Castagnata: camminata nel foliage di circa tre ore Carpasio – Colla Ciana (direzione Glori) con partenza alle ore 10.30 davanti al Bar Ristorante La Carpasina + Buffet + Castagnata (10 euro, bambini gratis). Info e prenotazioni: 380 1753057 - 331 7378106

PIEVE DI TECO



10.00. Terza edizione di ‘Castagne & motori’: mercatino tematico e numerosi stand gastronomici del territorio + intrattenimenti per i più piccoli + lotteria a sorteggio + esposizione autovetture e moto d’epoca, fuoristrada e Harley Davidson + caldarroste con vin brulè e pan fritto

15.00. Per la Stagione teatrale 25/26, ‘Mandolinology’: Concerto-racconto del "Freddy Colt's Mandolinology Quartet", con Marco Moro al flauto e sax, Freddy Colt al mandolino e arrangiamenti, Fofo Bruccoleri alla chitarra e Giuliano Raimondo al contrabbasso (10 euro). Teatro Salvini (più info)



ROCCHETTA NERVINA

9.00 - 16.30. Escursione ad anello da Rocchetta Nervina al Monte Terca con la guida Marco Macchi (10 euro). Ritrovo a Bordighera presso la stazione dei treni alle ore 8.30 oppure a Rocchetta Nervina alle ore 9.00 in Piazza Matteotti (piazza vicino al ponte medioevale), info 328 0824866 (più info)

TRIORA



10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VALLEBONA



9.00-17.00. Festa d'autunno (37esima edizione): santa messa celebrata da don Salvatore + 36esima marcia panoramica di 10 km non competitiva con punto ristoro durante il percorso. A conclusione, verso mezzogiorno, a tutti i concorrenti verrà dato un primo piatto e, inoltre, si potranno degustare piatti tipici e buon vino. Nel pomeriggio: giochi e grandi attrazioni, stima della toma, pesca di beneficenza., caldarroste e frutta, grande tombolata. Centro ricreativo e sportivo Fabio Taggiasco



VASIA



9.30. Festa della castagna in frazione Pantasina: partenza della ‘Panta Bike’ (pedalata amatoriale) e della ‘Camminata d'Autunno’ (h 9.30) + Laboratori di bricolage per bambini, gonfiabili e trucca-bimbi gratuiti (h 11.:00) + Apertura stand gastronomici con specialità autunnali (h 12.30) + Musica dal vivo + attività per bambini e per gli appassionati di bicicletta e camminate



FRANCIA

MONACO



11.00-23.00. Fiera delle Attrazioni di Monaco: stand gastronomici, giostre per bambini, giochi e dolcetti. Apertura di tutti gli stand alle 14.00 (venerdì, sabato e prefestivi fino a mezzanotte, martedì 18 novembre: apertura straordinaria fino all'1.00). Port Hercule, fino al 19 novembre

14.00. 36ª edizione degli Sportel Awards 2025: due giorni eventi aperti al pubblico. In programma: la Cerimonia degli Sportel Awards, conferenze, incontri esclusivi, proiezioni ecc. Grimaldi Forum Monaco, fino al 20 ottobre (per saperne di più cliccare questo link)





Sanremo News e La Voce di Imperia non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate