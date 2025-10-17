Sanremo, si accendono i motori: al via il 40° Sanremo Rally Storico e la 39ª Coppa dei Fiori (Foto e video)

Tu chiamale, se vuoi, emozioni. È iniziata oggi a Sanremo la tre giorni dedicata ai motori con il via del 40° Sanremo Rally Storico e della 39ª Coppa dei Fiori di regolarità, che hanno acceso ufficialmente i motori del weekend rallistico del Ponente ligure. Dopo le verifiche sportive e tecniche, che si sono svolte ieri e proseguono anche oggi alla Vecchia Stazione per il 22° Rallye Sanremo e il 15° Sanremo Leggenda, le due gare storiche sono partite questa mattina da Pian di Nave, accanto al Forte di Santa Tecla, sede della direzione gara, del centro di cronometraggio e della sala stampa.

Il primo a prendere il via è stato il cinque volte vincitore Lucio Da Zanche su Porsche 911 SCRS, seguito dagli altri protagonisti delle due competizioni. Nel corso della giornata le vetture del rally e della regolarità affrontano il doppio passaggio sulle prove speciali di Vignai (ore 9.49 e 15.36), Ghimbegna–San Romolo (10.23 e 16.14), Coldirodi–Perinaldo (12.07 e 18.03) e Semoigo–Bajardo (12.51 e 18.42), inframmezzate da un riordino in Piazza Colombo (ore 13.51) e da due parchi assistenza a Porto Sole (ore 14.21 e 16.59), prima del ritorno in Piazza Colombo alle 19.42 per il riposo notturno.

Sulle speciali si confrontano quaranta equipaggi del Sanremo Rally Storico e ventisette della Coppa dei Fiori, per una prima tappa di 261,11 chilometri, suddivisa in otto prove speciali per un totale di 84,16 chilometri cronometrati. Domani la gara riprenderà alle 10.00 in punto per la seconda giornata.

Sabato sarà la volta del Rallye Sanremo moderno, valido per il Campionato Italiano Assoluto Rally-Sparco 2025, che chiude la stagione tricolore. La giornata si aprirà con lo shake down a San Romolo alle 7.30, seguito dal raduno “Ruote nella Storia” in partenza da Pian di Nave alle 11.30. Nel pomeriggio, alle 14.16, scatterà la prima tappa del Rallye Sanremo, con la suggestiva prova spettacolo di PortoSole alle 14.30, trasmessa in diretta televisiva. In serata sono previste le premiazioni del Sanremo Rally Storico e della Coppa dei Fiori.

Il gran finale sarà domenica con la seconda tappa del 72° Rallye Sanremo, in partenza alle 7.55 da Piazza Colombo, e con l’arrivo e la cerimonia di premiazione alle 16.00 a Pian di Nave, seguiti dall’arrivo del Rally Sanremo Leggenda alle 18.05.

Per quanto riguarda il campionato, la Città dei Fiori ospita l’atto conclusivo del Campionato Italiano Assoluto Rally-Sparco 2025, che decreterà il campione tricolore. A contendersi il titolo sono Giandomenico Basso (Škoda Fabia RS) e Andrea Crugnola (Citroën C3), separati da appena 5,5 punti considerando gli scarti. Entrambi puntano al quinto titolo assoluto: Basso, con Lorenzo Granai, ha già trionfato cinque volte sulle strade liguri (2008, 2012, 2013, 2023 e 2024), mentre Crugnola, affiancato da Pietro Elia Ometto, insegue il suo primo successo assoluto a Sanremo, dopo numerosi podi e vittorie di categoria.

Lo scorso anno, il 40° Sanremo Rally Storico vide la vittoria di Gianfranco Cunico e Luigi Pirollo (Porsche 911 Carrera RS 3.0), davanti a Lucio Da Zanche e Daniele De Luis (Porsche 911 Carrera RS 3.0) e Eamonn Kelly–Gordon Noble (BMW M3).

