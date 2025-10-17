Pallamano, una vittoria e una sconfitta per le formazioni dell'Abc Bordighera (Foto)

Una vittoria e una sconfitta per le formazioni di pallamano dell'Abc Bordighera. L'under 15 batte l'Handball club des Carros mentre la seniores perde contro il Villefranche.

Domani la formazione dell'under 15 maschile sarà impegnata nella seconda giornata del campionato dipartimentale di categoria. Dopo l'esordio vittorioso di 36 a 28, ottenuto la scorsa settimana contro l'Handball club des Carros, gli avversari di turno saranno i coetanei del Cavigal Nizza, una delle società più grandi e prestigiose della costa azzurra.

"Come sempre i miei complimenti vanno ai ragazzi che hanno dimostrato oltre a grandi miglioramenti a livello personale, impegno e concentrazione. Ammiro molto il fatto che si siano messi in gioco nonostante sappiano che andremo ad affrontare squadre più grandi sia per età che per fisicità ma con l'impegno e la tenacia dimostrata, soprattutto come dimostra la rimonta nei primi 15 minuti, saranno in grado di gestirle" - commenta Stefania Conte - "Sicuramente abbiamo ancora tanto lavoro da fare, siamo all'inizio ma aver portato casa il primo risultato positivo ci carica maggiormente per continuare a imparare e migliorare".

I ragazzi scesi in campo sono stati Carola, Solano, Campi, Caruso Fiandrino, Mercurio, Melidona, Leonardo, Macinante e Spolverini, che in settimana ha ricevuto una nuova convocazione nella prestigiosa selezione del comitato 06. Domani torneranno in campo a Nizza. Il fischio d'inizio sarà alle 16.45 al Gymnase Pasteur.

Turno di riposo, invece, per i ragazzi della seniores maschile che dopo la sconfitta di misura al debutto contro il Villefranche, rimediano una cocente battuta d'arresto 31 a 23 sul campo dell'AS.Monaco. Ivano Perilli, che ha guidato in panchina la squadra in sostituzione di Pierangelo Torielli, al momento indisponibile, ha dichiarato: "Ci siamo presentati sul parquet del Principato di Monaco con la squadra al completo ma, ciononostante, ne siamo usciti sconfitti. I troppi errori in attaссо, difesa e nella transizione hanno condizionato la partita. Se vogliamo giocare una pallamano moderna, dobbiamo mettere in campo, durante la partita, quello che facciamo in allenamento. Bisogna curare tutti gli aspetti in ogni fase di gioco, troppi vuoti hanno condizionato l'andamento della partita. L'unica cosa positiva è stata la reazione nel primo tempo, dove abbiamo recuperato 5/6 reti di svantaggio fino al 14 a 12 del fine primo tempo sempre in favore dei padroni di casa".

"Il secondo tempo è da dimenticare" - aggiunge Perilli - "II sottoscritto difficilmente parla della gestione del match da parte dell'arbitro ma alcune decisioni hanno condizionato l'andamento della stessa. Un ringraziamento speciale lo faccio a Simone Anfosso, che si è messo a disposizione della squadra in questo inizio di campionato, a causa degli infortuni dei portieri titolari, facendo delle parate importanti con grande coraggio".

Sono scesi in campo Andreini N. (1 rete), Anfosso M. (5), Anfosso S., Balduzzi A. (1), Bertolassi C.(3), Botnaru S. (2), Filippi S (2), Hali G.(1), Papalia T., Roggeri L.(2), Spolverini R.(2) e Weber F(5). I ragazzi della coppia di coach Torielli/Perilli ora hanno ancora tutta la settimana per preparate la partita contro il Menton in programma domenica 26 ottobre a Bordighera.