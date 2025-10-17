Ospedaletti: “Zaino Sospeso”, solidarietà e comunità per le scuole

Si è concluso con grande successo il service nazionale “Zaino Sospeso”, promosso dai Lions Club ufficiali d’Italia, che ha portato alla donazione di una significativa quantità di materiale scolastico destinato agli alunni delle scuole elementari e medie di Ospedaletti.

L’iniziativa, nata con l’obiettivo di sostenere le famiglie del territorio nell’affrontare le spese legate all’acquisto di cancelleria e strumenti didattici, ha coinvolto attivamente la cittadinanza, che ha risposto con generosità e partecipazione.

Il punto di raccolta è stato allestito presso la Cartoleria L’Arcobaleno di Ospedaletti, grazie alla disponibilità e all’impegno della titolare Monica, che ha collaborato con entusiasmo con il Lions Club promotore. La cartoleria è diventata per giorni un vero e proprio centro di solidarietà, dove cittadini e clienti hanno potuto contribuire concretamente alla causa, donando articoli utili per la scuola e dimostrando una forte sensibilità verso le esigenze educative dei più giovani.

La consegna ufficiale del materiale è avvenuta giovedì 16 ottobre, in un clima di festa e riconoscenza. A testimoniare l’importanza dell’iniziativa e la sinergia tra le diverse realtà cittadine, erano presenti Giacomo De Vai, Vicesindaco di Ospedaletti in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale, Paolo Auricchia, Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo, Costantino Dinielli, Presidente del Lions Club promotore, Domestico Prevosto, Past President del Club, ed Enrica Mondino, Presidente del Comitato Service del Club.

Durante la cerimonia, i vertici del Lions Club hanno espresso profonda soddisfazione per l’esito del progetto, sottolineando il valore della solidarietà e il ruolo fondamentale dell’associazione nel supportare la comunità locale. Fedeli al loro motto “We Serve”, i Lions hanno ribadito il loro impegno a favore dell’educazione e del benessere dei giovani, auspicando che questo gesto possa rappresentare un aiuto concreto per gli studenti e le loro famiglie, oltre che un esempio virtuoso di collaborazione tra istituzioni, associazioni e cittadini.

“Zaino Sospeso” si conferma così non solo come un’iniziativa di valore sociale, ma anche come un simbolo di attenzione e cura verso il futuro delle nuove generazioni, in un contesto dove la scuola resta il fulcro della crescita e della coesione comunitaria.