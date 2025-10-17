L'Accademia della Pigna inaugura il nuovo Anno accademico ricordando Libereso Guglielmi nel centenario della nascita

Si apre domani alle 16:30, nella sede di Piazza del Capitolo 12, il nuovo Anno accademico dell’Accademia della Pigna. L’incontro segna l’avvio del 17° anno di attività del sodalizio culturale sanremese, che proporrà corsi e laboratori dedicati a Teatro, Araldica e Patafisica. La cerimonia sarà dedicata al ricordo di Libereso Guglielmi, botanico e artista di fama, nel centenario della sua nascita.

Guglielmi, tra i primi membri onorari dell’Accademia, fu nominato Accademico per la Botanica e partecipò all’inaugurazione della Piccola Biblioteca nel 2008. Durante l’evento, aperto al pubblico fino a esaurimento posti, interverranno il presidente Freddy Colt e altri accademici, mentre l’attore Max Carja leggerà brani di Italo Calvino in omaggio a Guglielmi. Sarà inoltre presentato il nuovo Consiglio direttivo dell’Associazione, alla presenza dei figli del celebre botanico.