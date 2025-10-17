Pantasina, domenica di festa con la Sagra della Castagna tra sapori, musica e tradizione

“Nel calendario degli Eventi Autentici Liguri in Provincia di Imperia domenica 19 è in programma la Sagra della Castagna a Pantasina, frazione di Vasia, una manifestazione cofinanziata grazie ai due bandi promossi da Regione Liguria per un totale di circa 500 mila euro in favore di Comuni e Pro Loco”, afferma l'assessore al Turismo Luca Lombardi.

Nel dettaglio, a partire dalle 12.30 distribuzione caldarroste e apertura stand gastronomici accompagnati da musica e intrattenimento.