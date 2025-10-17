Albissola: la Zucca di Rocchetta protagonista all’Artrattoria Pignatta Rossa. Il 30 ottobre una serata speciale con la Comunità della Zucca di Rocchetta

Un menu che profuma d’autunno e celebra la versatilità della Zucca di Rocchetta, ingrediente unico capace di sorprendere per sapori e consistenze, diventa il filo conduttore di un percorso gastronomico che intreccia tradizione, creatività e abbinamenti inattesi.

Dopo il sold out della serata inaugurale dedicata al riso, l’Artrattoria Pignatta Rossa apre le prenotazioni per il secondo appuntamento in programma giovedì 30 ottobre, con una cena interamente dedicata alla “Zucca di Rocchetta”.

Protagonista ai fornelli sarà la chef Tiziana Piras, che ha ideato un menu originale per raccontare le mille anime della zucca, alternando preparazioni classiche a interpretazioni moderne e creative. Ad aprire la serata sarà Federica Bertone vice presidente della Comunità della Zucca di Rocchetta che ne ripercorrerà la lunga storia. Una storia che rende questa cucurbita davvero speciale: è infatti l’unica al mondo dotata di una propria carta d’identità per ogni esemplare, un documento che certifica autenticità e provenienza, riportando informazioni sul produttore e sul numero della zucca utilizzata, persino nelle trasformazioni come confetture e conserve.

Al centro del percorso non mancherà il Riso Carnaroli selezione Isos dell’azienda Campo dell’Oste di Andrea Bianchi, già protagonista della prima serata, scelto per la sua eleganza e versatilità.

Il menu della serata

L’apertura è affidata a due antipasti che giocano tra delicatezza e croccantezza: la barchetta di frolla con dadolata di zucca saltata e mandorle tostate e lo strudel salato con zucca, pancetta, timo e vellutata crema al parmigiano.

Segue un risotto Carnaroli Isos che unisce la dolcezza della zucca, la sapidità del baccalà e la freschezza del basilico, in un equilibrio raffinato di mare e terra.

Come secondo piatto arriva in tavola il bocconcino di tonno croccante, servito su vellutata di zucca e impreziosito dal contrasto aromatico del sesamo nero.

Per concludere, un dessert che seduce con eleganza: la panna cotta alla zucca, arricchita da cioccolato fondente e castagne caramellate, dolce omaggio ai sapori della stagione.

Il menu sarà accompagnato da una selezione di vini piemontesi bianchi e rossi, scelti per esaltare le diverse sfumature dei piatti, oltre ad acqua e caffè.

Costo: 45 € a persona

La serata proporrà anche due creazioni aggiuntive: l’involtino di branzino con riso, zucchine e zafferano, elegante e profumato, e una crema di riso con frutta fresca e frutta secca, chiusura morbida e avvolgente.

Per rispondere alle numerose richieste rimaste escluse dal primo appuntamento, i piatti e il menu dedicato alla Zucca di Rocchetta saranno riproposti fino a domenica.

I prossimi appuntamenti

Martedì 18 novembre – Serata Sarda

Un viaggio nei sapori autentici della Sardegna, terra d’origine della chef Piras. Dalle ricette di mare alle specialità di campagna, un menu che racconta radici e memoria culinaria.

Giovedì 11 dicembre – Serata "Natale alla Savonese"

Un percorso gastronomico dedicato ai piatti della tradizione savonese per avvicinarsi al Natale con gusto e convivialità.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il ristorante al 349.5465722.

La Pignatta Rossa vi aspetta in via Italia 55, ad Albissola Marina, per un autunno da assaporare.