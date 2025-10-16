Tutto pronto per il 72° Rallye Sanremo: domani il via, la città si accende di passione e motori (Foto)

Sanremo torna a respirare aria di grande sport con il 72° Rallye Sanremo, appuntamento storico che da domani fino a domenica 19 ottobre porterà nella Città dei Fiori tre giornate all’insegna di adrenalina, motori e spettacolo. Già questo pomeriggio, tra Pian di Nave e il lungomare di fronte alla vecchia stazione, in tanti si sono fermati per immortalare i bolidi pronti a scattare, tra curiosità, entusiasmo e un pizzico di nostalgia per una manifestazione che da decenni fa parte del DNA cittadino.

La macchina organizzativa dell’Automobile Club del Ponente Ligure è ormai pienamente operativa e il programma della manifestazione promette un weekend di emozioni a tutto gas. L’edizione 2025 include, oltre al Rallye Sanremo valido per ERT, CIAR e CRZ, anche il 40° Sanremo Rally Storico, la 39ª Coppa dei Fiori e il 5° Raduno “Ruote nella Storia”, per un totale di centinaia di equipaggi provenienti da tutta Italia ed Europa.

Il programma della tre giorni. Domani, venerdì 17 ottobre, la giornata si aprirà alle 9 con la partenza della prima tappa del Sanremo Rally Storico da Pian di Nave, seguita alle 10:30 dalla Coppa dei Fiori, che nel pomeriggio farà ritorno a Piazza Colombo per il riordino (ore 18:30). Il Rally Storico arriverà invece alle 19:42. Sabato sarà la volta del grande spettacolo moderno: alle 7:30 è previsto lo shake down del Rallye Sanremo a San Romolo, mentre dalle 11:30 partirà il Raduno “Ruote nella Storia” da Pian di Nave. Nel pomeriggio, alle 14:16, scatterà la prima tappa del Rallye Sanremo con la suggestiva prova spettacolo televisiva di PortoSole alle 14:30, seguita dalle premiazioni serali del Sanremo Rally Storico e della Coppa dei Fiori. Gran finale domenica, con la seconda tappa del Rallye Sanremo al via alle 7:55 da Piazza Colombo. L’arrivo e la cerimonia di premiazione sono previsti alle 16:00 a Pian di Nave, seguiti, alle 18:05, dall’arrivo del Rally Sanremo Leggenda.

Il sipario sul Campionato Italiano Assoluto Rally-Sparco 2025 cala nel luogo più iconico della tradizione rallistica nazionale: Sanremo. Sarà infatti la città dei fiori a decretare il campione assoluto, con il 72° Rallye Sanremo che promette spettacolo e colpi di scena fino all’ultima curva. A contendersi il titolo, Giandomenico Basso e Andrea Crugnola, divisi da appena 5,5 punti (considerando gli scarti). I due, veri dominatori della scena italiana negli ultimi anni, arrivano a Sanremo con un obiettivo comune: conquistare il quinto titolo tricolore. Basso, affiancato da Lorenzo Granai sulla Škoda Fabia RS, ha già cinque vittorie assolute sul podio sanremese (2008, 2012, 2013, 2023 e 2024), mentre Crugnola, con Pietro Elia Ometto sulla Citroën C3, insegue il suo primo successo assoluto sulle strade del Ponente Ligure, dove ha però collezionato diversi podi e successi di categoria.

Un rally da 118 km di prove speciali e 87 equipaggi al via

Saranno 87 gli equipaggi al via del CIAR-Sparco, a cui si aggiungono i 39 del 15° Rallye Sanremo Leggenda, per un totale di 126 vetture che percorreranno i 481 chilometri complessivi della manifestazione, di cui 118,42 di prove speciali. Dopo le verifiche tecniche e sportive, la gara scatterà sabato 18 ottobre da Pian di Nave, davanti al Forte di Santa Tecla, con la spettacolare Prova Speciale di Porto Sole trasmessa in diretta TV. Domenica 19 ottobre il gran finale con otto tratti cronometrati e l’arrivo fissato per le ore 16.00, sempre a Pian di Nave.

Non solo Basso e Crugnola

Dietro ai due big, occhi puntati su Fabio Andolfi e Simone Campedelli (alla prima uscita sulla Toyota Yaris GR), entrambi in lotta per il terzo posto assoluto. Nel CIAR-Promotion, Marco Signor e Daniele Michi difenderanno la loro posizione sul podio, mentre nel Due Ruote Motrici la sfida sarà fra Gianandrea Pisani e Davide Pesavento, impegnati anche nel Trofeo Lancia Ypsilon. Non mancano i giovani protagonisti del Campionato Italiano Junior, tutti al volante delle Renault Clio RS Line Rally5, con Giacomo Marchioro in testa davanti a Sebastian Dalla Piccola e Mattia Ricciu. Il fascino del Sanremo continua a richiamare piloti da tutto il mondo: sono dieci gli equipaggi stranieri, provenienti da Finlandia, Germania, Francia, Polonia e Messico, a conferma del prestigio internazionale della gara ligure.

Il 15° Rallye Sanremo Leggenda

A seguire la gara principale, il Sanremo Leggenda – valido per la Coppa Rally di Zona 2 – vedrà al via 39 equipaggi con in testa il cuneese Alessandro Gino, già vincitore dell’edizione 2012, che torna a Sanremo con una Citroën C3 WRC. A sfidarlo, tra gli altri, Patrizia Sciascia e Michele Guastavino, protagonisti delle passate edizioni. La gara scatterà sabato 18 ottobre alle 18.30 con le prime due prove notturne, mentre domenica 19 ottobre gli equipaggi affronteranno altri quattro tratti cronometrati, per un totale di 70,56 km di prove speciali.

Un appuntamento da non perdere

Con il suo mix di storia, tecnica e passione, il Rallye Sanremo resta uno degli eventi più attesi del panorama motoristico italiano. L’edizione 2025 promette di essere una delle più combattute di sempre, con un titolo nazionale ancora aperto e i protagonisti pronti a regalare emozioni fino all’ultimo metro. Una città pronta a vivere il Rally. Tra il profumo di salsedine e quello della benzina, Sanremo si prepara dunque a un weekend di emozioni e passione automobilistica. Il lungomare, i parchi assistenza e il porto saranno i punti nevralgici della manifestazione, che anche quest’anno attirerà migliaia di appassionati e turisti.

