Sanremo Rally Storico 2025: ultima sfida per il titolo CIRAS tra Palmieri e Parisi sulle Porsche 911, 192 vetture al via

Sanremo si prepara ad accendere i motori per la 40ª edizione del Sanremo Rally Storico, ultimo e decisivo appuntamento del Campionato Italiano Rally Auto Storiche (CIRAS). La classicissima ligure, in programma dal 17 al 19 ottobre, si conferma uno degli eventi più attesi e affascinanti della stagione rallistica tricolore, pronta ad accogliere ben 192 vetture tra storiche e moderne sulle celebri prove speciali dell’entroterra sanremese.

La gara, valida come ottava e ultima tappa del CIRAS, si svilupperà su 11 prove speciali per un totale di 123,54 chilometri cronometrati: otto nella giornata di venerdì 17 ottobre e le restanti tre sabato 18. Con tre dei quattro titoli tricolori già assegnati, l’attenzione si concentra sul duello per il 1° Raggruppamento, dove il modenese Giuliano Palmieri, in coppia con Lucia Zambiasi e portacolori del Team Bassano, difende un vantaggio di 16 punti dal torinese Antonio “Nello” Parisi, affiancato da Giuseppe D’Angelo per la Rododendri Historic.

Entrambi al volante di una Porsche 911, i due protagonisti arrivano a Sanremo dopo una stagione combattuta. Palmieri cerca il riscatto dopo il ritiro all’Elba, mentre Parisi, forte dell’esperienza maturata nelle sue 24 presenze al rally storico, tenterà l’assalto al titolo sfruttando il podio conquistato nella precedente tappa toscana.

Non mancheranno le sfide spettacolari anche nelle zone alte della classifica assoluta. Tra i favoriti figura Lucio Da Zanche, il pluricampione di Bormio, già sei volte vincitore a Sanremo e deciso a riscattarsi dopo aver mancato il successo nell’ultima edizione. Da Zanche sarà ancora al volante della Porsche 911 del 4° Raggruppamento, affiancato da Daniele De Luis. A caccia di conferme anche Matteo Luise, già Campione Italiano del 4° Raggruppamento insieme a Melissa Ferro, che per l’occasione abbandonerà la consueta Fiat Ritmo per debuttare al volante di una BMW M3 preparata da Pro Motorsport Squadra Corse. Un cambio radicale, dalla trazione anteriore a quella posteriore, che potrebbe però renderlo protagonista anche in Liguria.

Tra i grandi nomi in gara figura anche “Pedro”, alias Luca Pedersoli, pilota bresciano dal palmarès impressionante — quattro titoli europei e un titolo italiano — che torna a Sanremo con Emanuele Baldaccini sulla Subaru Legacy del team Balletti Motorsport. Dopo il secondo posto assoluto e la vittoria di categoria ottenuti nel precedente round, “Pedro” punta questa volta al successo generale, in una gara che ha già vinto quattro volte in sei partecipazioni. Impossibile infine non citare Maurizio Pagella, autentico simbolo del rally sanremese. Il pilota di casa, residente proprio sopra il Casinò, affronterà la sua ventiquattresima partecipazione al volante della fedele Porsche 911. Pagella, presidente della Pentacar, rappresenta il legame profondo tra la città e il suo rally, mantenendo viva la tradizione e la passione per le auto storiche.

Con il fascino inalterato delle sue prove speciali e la presenza dei migliori interpreti delle corse storiche, il Sanremo Rally Storico 2025 si annuncia come un appuntamento imperdibile. Le strade dell’entroterra ligure, teatro di sfide memorabili fin dagli anni d’oro del mondiale, ospiteranno ancora una volta un confronto tra tecnica, passione e storia del motorsport. Il conto alla rovescia è iniziato: Sanremo è pronta a incoronare i campioni del CIRAS e a regalare nuove pagine di leggenda ai suoi tornanti senza tempo.