Six Kings Slam, oggi Sinner-Tsitsipas - Il match in diretta

(Adnkronos) - Torna in campo Jannik Sinner. Il fuoriclasse azzurro esordisce oggi, mercoledì 15 ottobre, nel Six Kings Slam. Nei quarti di finale del torneo di Riad, l'azzurro se la vedrà contro il greco Stefanos Tsitsipas, numero 24 del mondo. Sinner è reduce dal ritiro per crampi al terzo turno del Masters 1000 di Shanghai. Il match inizierà dopo Zverev-Fritz.

Sinner-Tsitsipas, come tutte le partite del Six Kings Slam, sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su Netflix, visibile tramite smart tv. Il match si potrà seguire anche in streaming sulla piattaforma web e sull'app di Netflix.

In caso di vittoria Sinner sfiderebbe in semifinale Novak Djokovic, già qualificato, proprio come Alcaraz, al penultimo turno del Six Kings Slam grazie al maggior numero di Slam vinti in carriera tra i partecipanti.