Tommaso, Flavio e Matteo: tre giovani ponentini volano in Catalogna per la Catalunya Baseball Cup

Da domani e domenica tre promettenti talenti del baseball ligure vivranno un’esperienza internazionale di grande prestigio. Tommaso Tarassi e Flavio Caredda del Sanremo Baseball Club e Matteo Mascarino del Baseball Club Cairese sono stati infatti selezionati per partecipare alla Catalunya Baseball Cup, importante torneo giovanile che si disputa in Spagna, con la maglia della Lions Baseball Nettuno.

Un’opportunità di crescita sportiva e personale che conferma l’eccellente lavoro svolto dalle società liguri nel settore giovanile. Per i tre ragazzi, si tratta di un’occasione unica per confrontarsi con squadre europee di alto livello e per misurare le proprie capacità in un contesto competitivo e stimolante. La Lions Baseball Nettuno, squadra di grande tradizione e con importanti risultati alle spalle, ha scelto Tommaso, Flavio e Matteo per rinforzare il proprio roster in vista del torneo catalano. Una scelta che premia l’impegno, la passione e la determinazione dimostrati dai tre liguri durante la stagione.

“Siamo orgogliosi che i nostri ragazzi abbiano questa possibilità – commentano i dirigenti delle società liguri –. Esperienze come questa rappresentano una tappa fondamentale per la crescita sportiva e personale dei giovani atleti.” Durante i quattro giorni di gare, la Lions Baseball Nettuno affronterà squadre agguerrite provenienti da tutta Europa, in un clima di sportività e confronto internazionale. Con entusiasmo, spirito di squadra e tanto cuore, Tommaso, Flavio e Matteo sono pronti a rappresentare al meglio la Liguria e a dare il massimo in questa nuova avventura.