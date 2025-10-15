Presentate in anteprima le Lancia che correranno al Rallye Sanremo (Foto e video)

Grande entusiasmo alla sede ufficiale Lancia Grandiauto di Corso Marconi 71, dove per la prima volta sono state svelate al pubblico le due vetture che prenderanno parte al Rallye Sanremo 2025, in programma questo fine settimana.

In esposizione, sotto i riflettori, la Lancia Ypsilon Rally 4 del pilota Gianni De Matteis e la spettacolare Lancia 037 Martini condotta da Riccardo Ciani, due auto che rappresentano il perfetto incontro tra tradizione e modernità. Il pubblico ha potuto ammirarle da vicino durante l’evento esclusivo organizzato da Grandiauto e Lancia, in collaborazione con Rallye Sanremo, in occasione della 72ª edizione della storica competizione.

L’appuntamento, svoltosi tra le 17:30 e le 19:30, ha richiamato numerosi appassionati che ne hanno approfittato per ammirare da vicino le vetture e immortalarle in fotografia. Anche esponenti della politica locale presenti, come il consigliere comunale Armando Biasi e i consiglieri comunali Antonino Consiglio e Daniele Ventimiglia, insieme a molto altri appassionati che ne hanno approfittato per un saluto con i piloti.

Con questa anteprima, Lancia e Grandiauto hanno voluto celebrare la partecipazione ufficiale al Rallye Sanremo, per cui l'attesa è sempre più forte nell'aria: mancano soltanto due giorni al semaforo verde, che darà il via al rombo dei motori.