Pallavolo: Grafiche Amadeo, buone indicazioni dal test congiunto contro il Volley Finale

La marcia di avvicinamento al campionato regionale di Serie C di volley, che prenderà il via il 26 ottobre, ha vissuto un momento significativo per il Grafiche Amadeo con un allenamento congiunto contro il Volley Finale.

L’incontro, disputato al Pala Berruti di Finale Ligure, si è concluso con un pareggio per 2 set a 2, offrendo spunti interessanti in vista dell’esordio stagionale. I parziali della gara – 25-22, 19-25, 22-25, 25-14 – raccontano di un confronto equilibrato, dove entrambe le squadre hanno mostrato buoni ritmi e intensità, alternandosi nel controllo del gioco.

Coach Rocco Dichio ha potuto testare l’intera rosa a disposizione, sfruttando l’occasione per valutare sia gli aspetti tecnici che quelli agonistici dei suoi atleti.

"È stata una buona gara contro un avversario ostico e di pari livello,” ha commentato al termine dell’incontro. Tutti i giocatori hanno ben risposto e ho avuto la possibilità di verificare qualità tecniche e agonistiche, specialmente dei giovani.” Le parole del tecnico confermano la volontà di costruire un gruppo competitivo e affiatato, pronto a misurarsi con le sfide del campionato".

Il prossimo appuntamento sarà il debutto ufficiale in campionato, previsto per il 26 ottobre a Villa Citera di Sanremo, dove il Grafiche Amadeo affronterà la Pallavolo Liguria.

Quest’ultima è una nuova formazione nata dall’unione tra il Volley Savona e il CUS Genova, e si presenta ai nastri di partenza con l’ambizione dichiarata di vincere il campionato.

Un banco di prova subito impegnativo per la squadra di coach Dichio, che dovrà mettere in campo quanto di buono visto nell’amichevole di Finale Ligure per iniziare con il piede giusto la stagione.