Kumiai Judo Sanremo: ottime prove al Trofeo Italia di Riccione, qualificazione diretta di due Under 15 alla finale nazionale

Nel weekend appena concluso, il Kumiai Judo Sanremo ha partecipato all’ultima tappa del Trofeo Italia a Riccione, gara valida per la conquista degli ultimi punti della ranking list nazionale e la qualificazione alla finale del Campionato Italiano Under 15.

Gli esordienti B, al loro primo anno nella categoria Under 15, hanno mostrato grande impegno e determinazione. Nella categoria -60 kg, Tommaso Busolin ha iniziato con una buona prestazione ma, a causa di un infortunio al ginocchio destro, non è riuscito a concludere la gara, classificandosi nono.

Ottima anche la prova di Daniele Capello, nella categoria -66 kg, alla sua prima gara nel nuovo peso. Dopo aver condotto il primo incontro fino a pochi secondi dalla fine, ha ceduto per wazari a causa di un piccolo errore di inesperienza.

Nonostante le difficoltà, entrambi gli atleti hanno conquistato punti preziosi che li collocano tra i primi dieci nella ranking list nazionale, ottenendo così l’accesso diretto alla finale italiana del Campionato Under 15.

La domenica è stata invece dedicata agli Esordienti A (Under 13), con Saimon Semanjaku protagonista di una prova convincente. Alla sua prima gara ufficiale, ha disputato cinque combattimenti, concludendo al settimo posto nella categoria -45 kg, una delle più difficili e competitive.

La qualificazione diretta di due Under 15 alla finale nazionale rappresenta per il Kumiai Judo Sanremo un risultato importante e tutt’altro che scontato, frutto del costante lavoro svolto in palestra e della dedizione di tutto il team.



