Calcio: Nicole Cicconetti debutta come Arbitro Federale, ha diretto il match Virtus Sanremese - Vallecrosia Academy

Un nuovo traguardo per Nicole Cicconetti, classe 2010, che ha esordito la settimana scorsa come arbitro federale nel match tra Virtus Sanremese e Vallecrosia Academy. Un passo importante per la giovane sportiva, già protagonista sui campi da gioco come centrocampista della Matuziana Sanremo, dove si distingue per tecnica, visione e spirito di squadra sotto la guida di mister Francesconi.

Nicole non è solo una promessa del calcio giocato, ma ora anche dell’arbitraggio, dimostrando una passione autentica per il mondo del pallone in tutte le sue sfaccettature. La società Maruziana, le compagne di squadra e la sua famiglia le hanno rivolto un caloroso “in bocca al lupo” per questa nuova avventura, certi che saprà affrontarla con la stessa determinazione e serietà che la contraddistinguono in campo.

Il suo esordio come arbitro rappresenta un esempio positivo per tanti giovani che vogliono vivere il calcio da protagonisti, contribuendo con impegno e competenza alla crescita dello sport. Un doppio ruolo che testimonia quanto talento e passione possano convivere e arricchire il panorama calcistico locale.