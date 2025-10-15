Il taggese Marco Reghezza trionfa a Palermo: primo premio al concorso “Lelio Giannetto” con il brano per contrabbasso “Reflexionen”

Il 2025 si rivela un anno di grande soddisfazione per Marco Reghezza, compositore e docente originario di Taggia, che ha conquistato il primo premio (ex aequo) al prestigioso concorso internazionale di composizione “Lelio Giannetto”, tenutosi a Palermo e dedicato a brani per contrabbasso solista o in duo.

La giuria, composta da figure di spicco del panorama musicale internazionale come Giovanni Damiani (Italia), Mark Dresser (USA), Aaron Cassidy (USA/Germania), Karola Obermüller (Germania/USA) e Daniele Roccato (Italia), ha assegnato il primo posto nella categoria “contrabbasso solo” a Marco Reghezza e Fabrizio Volpi, mentre il secondo premio è andato a Daniele di Virgilio.

Il brano vincitore di Reghezza, intitolato “Reflexionen”, ha saputo distinguersi tra oltre quaranta composizioni provenienti da tutta Europa, conquistando il vertice della graduatoria grazie alla sua originalità e profondità espressiva. La composizione è stata pubblicata a Berlino dalla casa editrice Simon-Verlag für Bibliothekswissen e ha già trovato spazio nel repertorio accademico di università e conservatori tedeschi, dove viene utilizzata per gli esami finali di contrabbasso.

Le opere premiate saranno protagoniste della rassegna “Solo per Lelio”, in programma il 19 dicembre 2025 presso la Sala Perriera dei Cantieri culturali alla Zisa di Palermo. Durante la serata, che sarà registrata dal vivo, si esibiranno i contrabbassisti Pietro Elia Barcellona, Alessio Cordaro e Luca Ghidini, interpreti scelti per dare voce alle composizioni selezionate. L’evento gode del patrocinio della Regione Siciliana – Dipartimento dei beni culturali e dell’identità siciliana – e del MiC, Ministero della Cultura.

Oltre al successo palermitano, nel corso del 2025 Reghezza ha partecipato anche al concorso internazionale organizzato dalla Steirischer TonKünstlerBund (STB) di Graz, in Austria, con un trio per violino, violoncello e pianoforte. Pur non rientrando tra i premiati, il brano è stato selezionato tra quelli che verranno trasmessi nel 2026 sui canali della radio nazionale austriaca, confermando l’interesse crescente verso la sua produzione musicale.

Marco Reghezza, docente di Teoria, Analisi e Composizione (TAC) presso il Liceo Musicale “G. Bruno” di Albenga, continua così a distinguersi per la qualità e l’originalità delle sue opere, consolidando il suo ruolo nel panorama della musica contemporanea europea.