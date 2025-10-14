XRallyTeamSanremo: un weekend di impegno e amicizia al Rally dei Nuraghi e del Vermentino

Per il secondo anno consecutivo, la XRallyTeamSanremo ha avuto l’onore di essere invitata dagli amici del Rassinaby Racing a far parte dello staff ufficiale di gara del Rally dei Nuraghi e del Vermentino, svoltosi dal 24 al 27 settembre a Berchidda, in Sardegna. La squadra, guidata dal sottoscritto e con il ritorno dopo un periodo di assenza dell’amico Kevin Hegyes come ufficiale di gara, ha visto la partecipazione di altri 13 membri del team. Il gruppo ha garantito servizi impeccabili sia durante lo shakedown sia sulla Prova Speciale Terranova del giorno successivo, dimostrando professionalità e dedizione.

Un sentito ringraziamento va a tutto il team per l’ottimo lavoro svolto e, naturalmente, agli amici del Rassinaby Racing, ormai considerati una vera estensione della grande famiglia della XRallyTeamSanremo. L’appuntamento è già fissato per il prossimo anno, con la promessa di altre entusiasmanti sfide e momenti di amicizia.

Ma il ritmo non si ferma per il gruppo rientrato dalla Sardegna: grazie alla coordinazione del “tesoriere” Laura De Guglielmo, la squadra è già partita alla volta del Modena 100 Ore. E non è tutto: in vista del prossimo Rally di Sanremo, ben 30 Ufficiali di Gara della XRallyTeamSanremo sono al lavoro per le ricognizioni, lo shakedown e le varie prove speciali, pronti a garantire la stessa professionalità e passione che da sempre contraddistinguono il team.

La XRallyTeamSanremo conferma così il suo ruolo di riferimento tra gli ufficiali di gara italiani, con un mix perfetto di esperienza, entusiasmo e amicizia.