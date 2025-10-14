Sanremo Rugby, è stato un fine settimana ricco di impegni (Foto)

Fine settimana ricco di impegni per le formazioni del Sanremo Rugby. Sabato le Under 6, 8 e 10 hanno preso parte al Raggruppamento FIR in programma al campo ‘Pino Valle’ di Imperia, mentre la femminile Under 14 e le Under 16 (con Imperia, Cogoleto, CUS Genova e amatori Genova) e Under 18 (con CUS Genova) sono state impegnate al campo ‘Santi’ di Ivrea.

Infine, domenica, l’Under 16 maschile (con Savona) ha disputato la gara esterna di campionato contro le Vespe di Cogoleto al campo ‘Calcagno’.

“È stato bello condividere una mattinata di sport, giochi e divertimento - commenta l’allenatore dell’Under 6, Angelo Del Mastro - non vediamo l’ora di ricambiare l’ospitalità”, mentre per il tecnico dell’Under 8, Flavio Di Malta, “i ragazzi hanno iniziato alla grande la stagione, impegnandosi con tenacia in tutte le partite”.

“È stato l’esordio stagionale, la prima di una lunga serie di esperienze con l’obiettivo di creare un gruppo unito in cui tutti riescono a essere a loro modo protagonisti - aggiunge Stefano Formaggio, allenatore dell’Under 10 - si sono viste delle ottime individualità che, nel nostro sport, devono essere messe a disposizione della squadra. Un ringraziamento anche ai genitori che hanno reso possibile questa esperienza”.

“Mi sono piaciute tutte, hanno fatto un bel gioco e si sono unite alle altre ragazze venute da Genova - prosegue Franco Parini, allenatore delle formazioni femminili - è stata una bella giornata positiva e sono contento. Il lavoro che facciamo inizia a vedersi, raccogliamo i frutti. Ho visto le ragazze cariche e motivate già in allenamento, hanno capito che è bello essere una squadra e ci si diverte”.

“La determinazione dei nostri ragazzi è una certezza - conclude Alessandro Viaggi, coach dell’Under 16 - in allenamento, con Imperia abbiamo lavorato su mischia chiusa e touche, mentre Savona ha perfezionato i trequarti. Abbiamo messo in campo grinta e determinazione in tutti i reparti, una bella prestazione da parte dei ragazzi. La strada è segnata, c’è comunione di idee e di intenti da parte dei tecnici. È un percorso che ci darà soddisfazioni”.