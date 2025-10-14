Samir Loqmane, talento sanremese del bodybuilding natural: campione nazionale al debutto

In appena pochi mesi di carriera agonistica, il giovane sanremese Samir Loqmane, classe 2004, si è affermato come una delle nuove promesse del bodybuilding natural italiano. A soli 21 anni, nel suo primo anno di gare, Samir ha conquistato risultati straordinari che testimoniano il suo talento, la sua disciplina e la sua determinazione.



Samir ha iniziato a gareggiare il 4 luglio, partecipando alla sua prima competizione valida come qualifica per i Campionati Nazionali. Da lì, il suo percorso è stato inarrestabile: una seconda gara ad agosto, dove ha confermato la sua forma eccezionale, conquistando nuovamente il primo posto.



I successi ottenuti nelle prime due apparizioni lo hanno portato a presentarsi ai Campionati Nazionali di Bodybuilding Natural nella categoria Men’s Physique, dove ha realizzato un’impresa incredibile: vincere il titolo nazionale nel suo anno di debutto.



Grazie a questa vittoria, Samir ha ottenuto la qualificazione ai Campionati Europei, che si terranno questo weekend, e addirittura la qualifica al prestigioso Natural Olympia, una delle massime competizioni internazionali nel panorama del bodybuilding natural.



“È un sogno che si realizza — racconta Samir — ho iniziato da poco a gareggiare, ma ho lavorato ogni giorno con dedizione, sacrificio e passione. È stato molto difficile: ci sono stati momenti duri, di stanchezza e di sacrifici enormi, ma non ho mai mollato. Ogni giorno ho continuato a spingere, credendo nel mio percorso e nei miei obiettivi. Adesso non mi fermerò finché non raggiungerò il mio secondo sogno: diventare un atleta professionista.”



Con la sua costanza, la sua etica sportiva e la sua giovane età, Samir Loqmane rappresenta il futuro della categoria Men’s Physique Natural. In un mondo sportivo che premia la determinazione e la disciplina, la sua ascesa è un esempio di quanto il talento, unito alla passione e alla correttezza sportiva, possa portare lontano.



La città di Sanremo può essere orgogliosa di questo giovane atleta, che a soli 21 anni si prepara a portare i colori italiani e la bandiera del natural bodybuilding sui palchi più prestigiosi d’Europa e del mondo.