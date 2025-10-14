Pallavolo: "Memorial Tessitore" il Piemonte fa en-plein

Piemonte pigliatutto nella 41a Sanremo Cup XXXIII Memorial Dado Tessitore, la storica kermesse di pallavolo targata Nlp. Il terzo e ultimo atto, un torneo nazionale Under 15 maschile, andato in scena nello scorso weekend presso il polo sportivo di Valle Armea e caratterizzato da un elevato tasso tecnico, ha visto trionfare il Volley Parella Torino, new entry dell’albo d’oro, con cinque incontri vinti e un solo set al passivo nella due giorni della Città dei Fiori.

Niente da fare, in finale, per il Colombo Genova, sconfitto 2-0. Sul podio anche l’Allianz Diavoli Rosa Milano, club che si era aggiudicato nelle due precedenti edizioni. La classifica prosegue con Univolley Carpi, Lab Travel Cuneo Mercatò, Volley Modena, La Bollente Acqui e Rulmeca Nuova Almevilla Villa d’Almè. A Parella e Colombo sono andati i due pass in palio per il Memorial Brugnara, prestigioso torneo ad invito, che si disputerà a Trento nel mese di marzo.

I premi individuali sono andati a Mirco Benedetto (Parella, miglior giocatore), Giacomo Bordoni (Diavoli, palleggiatore), Lorenzo Fazio (Colombo, libero), Riccardo Calvario (Diavoli, schiacciatore), Matteo Martini (Parella, centrale), Lorenzo Miretti (Cuneo, opposto), Lorenzo Iaccheri (Colombo, 2012, più promettente).

I 28 match che hanno animato l’impianto del Mercato dei Fiori sono stati seguiti tantissimi spettatori, tra cui decine di familiari al seguito delle squadre.

Arrivato appositamente da Roma, per dar man forte all’organizzazione, Simone Chiavari, figlio dell’indimenticato Enrico, per decenni presidente del club matuziano e deus-ex-machina della manifestazione, scomparso dieci anni fa. Ospite della giornata conclusiva è stato Simone Parodi, gloria del volley locale, che di recente ha concluso una straordinaria carriera. Tra il pubblico anche Daniele Sottile, uno dei giocatori più longevi della pallavolo italiana con 29 stagioni in Serie A e un ricco palmares, e Mario Barbiero, a lungo tecnico della nazionale italiana Under 19 che ha portato quattro volte sul podio di Mondiali ed Europei.

Insieme a Parodi, Sottile e Barbiero, a consegnare i numerosi premi sono stati i rappresentanti della famiglia Tessitore (Giuseppe e Deborah con i figli Edoardo e Angelica); il consigliere comunale Fabrizio Ferlito; Alessandro Cartasso, Giuseppe Privitera e Roberto Parodi per la Fipav; il presidente del Panathlon Club Angelo Masin; il presidente del Comitato provinciale Csen Giuliano Ferrari; il presidente della Ginnastica dei Fiori Claudio Frascarelli; Simone Chiavari e l’intero staff della Nuova Lega Pallavolo Sanremo (il presidente Cesare Fagnani, il vice Paolo Marelli, i dirigenti Tiziana Ferreri, Silvia Cimino, Marco Modena e la d.t. Michela Valenzise).

In un periodo magico per il volley azzurro, il Memorial Tessitore 2025 va così in archivio - tra la soddisfazione generale di promotori, partner e partecipanti - con l’en plein del Piemonte. Prima del trionfo del Parella si erano infatti registrate le affermazioni di Ma S. Bernardo Cuneo del test match internazionale di A1 maschile (17 settembre a Imperia, davanti a 700 spettatori) e quella di L’Alba Volley nell’Under 16 femminile (27-28 settembre). Piemonte che, non a caso, presenta in questa stagione ben cinque formazioni al via dei massimi campionati nazionali (Cuneo in Superlega; Novara, Chieri, Monviso e Cuneo nella A1 femminile).

La 41a Sanremo Cup XXXIII Memorial Dado Tessitore è stata organizzata dalla Nuova Lega Pallavolo Sanremo sotto l’egida della Federazione Italiana Pallavolo, con il sostegno di Comune di Sanremo (Assessorato a Turismo, Manifestazioni Sport) e Regione Liguria (Assessorato allo Sport), del patrocinio di Coni Liguria, Provincia di Imperia, Panathlon Club Imperia-Sanremo, Csen Imperia e la collaborazione di agenzia Immedia. La manifestazione fa parte nel calendario manifestazioni del Comune di Sanremo ed è evento ufficiale di Liguria 2025 Regione Europea dello Sport.