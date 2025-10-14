Pallamano Ventimiglia: emozioni e nuovi inizi alla ripartenza della stagione agonistica, sabato si gioca al Palaroya

È ripartita nel weekend dell’11 e 12 ottobre la stagione agonistica della Pallamano Ventimiglia, con un fine settimana intenso tra debutti, emozioni e tanta voglia di crescere. La presidente Paola Nanni, da anni alla guida del sodalizio ventimigliese, ha voluto condividere le sue impressioni sulla ripresa: “Una ripresa un po’ amara per i risultati, ma sappiamo che l’esordio è sempre difficile. Oggi però voglio dare risalto alla partita della squadra Under 13 contro il Cros de Cagnes. Ogni volta che una nuova squadra scende in campo per la prima volta mi emoziono. Vederli indossare la nostra divisa, con lo sguardo tra sicurezza, timidezza e un pizzico di paura, è sempre un grande orgoglio.”

Il debutto degli Under 13 è stato infatti uno dei momenti più significativi del weekend. La distribuzione delle nuove divise ufficiali ha rappresentato un momento di grande entusiasmo per i giovani atleti e per tutta la società. Un ringraziamento speciale è andato a Pietro Nucera della Nucera Srl, sponsor della categoria, che accompagnerà i piccoli “Leoncini” nel loro percorso sportivo. Nanni ha preferito non soffermarsi sul risultato, sottolineando come il vero obiettivo sia la crescita: “Impareranno piano piano a non palleggiare, ad alzare lo sguardo, a entrare in area, a passare di più la palla. Impareranno a essere una squadra, a vincere e anche a perdere.”

Alla guida dei ragazzi l’esordio anche per Aurelio Cafagna, nuovo allenatore, affiancato da una colonna storica della Pallamano Ventimiglia, Raffaele Iorio, tornato in società per trasmettere ai più giovani la sua esperienza e la passione per questo sport. I protagonisti dell’Under 13: Tommaso Lanziani (portiere), Gabriele Calì, Nicolò Cascià, Gioele Gravina, Mattia Mazzai, Geremia Nucera e Andrea Spanò. Assenti all’esordio, ma pronti a tornare in campo, Vittorio Testa, il più giovane del gruppo, e Dominika Chornobai, unica ragazza della squadra.

Weekend impegnativo anche per gli Under 15, protagonisti di una doppia trasferta: sabato a Tortona contro il Derthona e domenica a Nizza contro ASBTP Nice. Se il debutto nel campionato italiano Under 16 non ha regalato grandi soddisfazioni, la prova del giorno successivo ha mostrato una squadra più determinata, capace di giocare una partita combattuta e in crescita nonostante la stanchezza. Infine, la società ha voluto dedicare un pensiero speciale a due giovani promesse del vivaio, Nicole Nilo e Ginevra Cafagna, che quest’anno vestono la maglia dell’AS Menton nel campionato francese Under 15, in attesa della formazione di una squadra femminile tutta ventimigliese: “Ringraziamo il presidente Sergio Negro dell’AS Menton per la collaborazione e per la condivisione della nostra filosofia di crescita comune,” ha aggiunto Nanni.

La stagione è appena iniziata, ma l’entusiasmo e la passione non mancano. Prossimi appuntamenti al Palaroya sabato con gli Under 13 in campo alle 14 e gli Under 16 alle 16.