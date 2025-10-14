I risultati del settore giovanile dell’Ospedaletti: vince in trasferta l’Under 16, pareggio-spettacolo per l’Under 15

Si è chiuso con un bilancio complessivamente positivo il fine settimana delle formazioni giovanili dell’Ospedaletti Calcio. I giovani “orange” hanno raccolto una vittoria, un pareggio e una sconfitta, confermando ancora una volta la crescita e la competitività del vivaio ponentino.

A sorridere è l’Under 16 di mister Paolo Sturaro, capace di imporsi per 2-1 sul campo della Praese. Decisive le reti di Alemanno e Vicari, che hanno regalato tre punti meritati al termine di una prova di carattere e maturità. Questa la formazione scesa in campo: Vinciguerra, Modena, Guardiani, Gjataj, Rodigari, Berruti, Rinaldi, Sinnona, Vicari, Alemanno, Ligato. A disposizione: Cascione, Ghiacci, Morello, Spaggiari, Stigliano.

Pareggio spettacolare, invece, per l’Under 15 allenata da Marco Anzalone, che ha chiuso sul 3-3 la sfida esterna con l’Olimpic. Protagonista Perato, autore di una doppietta, con Sismondini che ha completato il tabellino per i ragazzi dell’Ospedaletti. Formazione: Bertani, Airenti, Todaro, Abidi, Borella, Martelli, Alioui, Sismondini, Aschero, Perato, Lanteri. A disposizione: Loffredo, Siffredi, La Rosa, Asciutto, Laabioua, Ragazzoni, Tagliatini, Orlando, Burluni.

Battuta d’arresto, invece, per la Juniores regionale di mister Fabio Luccisano, superata 3-2 al “Ciccio Ozenda” dal Legino. Nonostante le reti di Turrini e Bini, gli orange non sono riusciti a ribaltare il risultato. Formazione: Gallo, Micaroni, Grillo, Coppola, Pallanca, Santarsiero, Turrini, Urciuoli, Bini, Lazri, Cascone. A disposizione: Ruscitti, Lanteri, Di Luca, Magnani, Giordano, Sottocasa, Pafumi, Zandona.

Un fine settimana dunque ricco di emozioni per le giovani leve dell’Ospedaletti, che continuano il proprio percorso di crescita sotto la guida dei rispettivi allenatori, confermando l’impegno e la qualità del lavoro svolto nel settore giovanile orange.