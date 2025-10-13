Tiro con l'arco: grandi risultati per l'Archery Club Ventimiglia per la prima gara Indoor sui 18 m della stagione 2025/26

È stata organizzata dalla compagnia degli Arcieri Imperiesi “San Camillo” Sabato e Domenica 11 – 12 Ottobre. L'Archery Club Ventimiglia era presente con 11 arcieri; questi i risultati:
Arco Olimpico Seniores Maschile:
2° Andrea Dardi
Arco Olimpico Juniores Femminile:
1° Camilla Padova
Arco Olimpico Ragazze Femminile:
1° Ludovica Maccario con un ottimo punteggio
Arco Olimpico Ragazzi Maschile:
1° Carlo Martin
Arco Olimpico Giovanissimi Maschile:
2° Noè Giubilato
3° Elia Gallucci
4° Giorgio Gallucci
6° Gabriele Bergamasco
Giubilato, Gallucci e Gallucci primi di squadra
Arco Compound Master Maschile:
5° Mario Campagnolo
Arco Compound Juniores Femminile:
1° Giulia Aloi
Arco Compound Allieve Femminile:
1° Vittoria Ballan
Domenica 5 Ottobre a Mondovì, Cuneo, la nostra Giulia Aloi si è qualificata al primo posto. Gli arcieri erano accompagnati dall'istruttrice Laura Lorenzi e dall'arciere Michele Foti. L'Archery Club Ventimiglia ringrazia gli arcieri che sono saliti per 10 volte sul podio. Prossima gara il 9 Novembre nuovamente a Imperia