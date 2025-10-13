 / Sport

Sport | 13 ottobre 2025, 14:39

Tiro con l'arco: grandi risultati per l'Archery Club Ventimiglia per la prima gara Indoor sui 18 m della stagione 2025/26

Dieci podi per gli arcieri ventimigliesi nella prima gara stagionale: brillano Padova, Maccario, Martin, Aloi e Ballan

È stata organizzata dalla compagnia degli Arcieri Imperiesi “San Camillo” Sabato e Domenica 11 – 12 Ottobre. L'Archery Club Ventimiglia era presente con 11 arcieri; questi i risultati:

Arco Olimpico Seniores Maschile:
2° Andrea Dardi

Arco Olimpico Juniores Femminile:
1° Camilla Padova

Arco Olimpico Ragazze Femminile:
1° Ludovica Maccario con un ottimo punteggio

Arco Olimpico Ragazzi Maschile:
1° Carlo Martin

Arco Olimpico Giovanissimi Maschile:
2° Noè Giubilato
3° Elia Gallucci
4° Giorgio Gallucci
6° Gabriele Bergamasco

Giubilato, Gallucci e Gallucci primi di squadra

Arco Compound Master Maschile:
5° Mario Campagnolo

Arco Compound Juniores Femminile:
1° Giulia Aloi

Arco Compound Allieve Femminile:
1° Vittoria Ballan

Domenica 5 Ottobre a Mondovì, Cuneo, la nostra Giulia Aloi si è qualificata al primo posto. Gli arcieri erano accompagnati dall'istruttrice Laura Lorenzi e dall'arciere Michele Foti. L'Archery Club Ventimiglia ringrazia gli arcieri che sono saliti per 10 volte sul podio. Prossima gara il 9 Novembre nuovamente a Imperia

