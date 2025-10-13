Tiro con l'arco: grandi risultati per l'Archery Club Ventimiglia per la prima gara Indoor sui 18 m della stagione 2025/26

È stata organizzata dalla compagnia degli Arcieri Imperiesi “San Camillo” Sabato e Domenica 11 – 12 Ottobre. L'Archery Club Ventimiglia era presente con 11 arcieri; questi i risultati:

Arco Olimpico Seniores Maschile:

2° Andrea Dardi

Arco Olimpico Juniores Femminile:

1° Camilla Padova

Arco Olimpico Ragazze Femminile:

1° Ludovica Maccario con un ottimo punteggio

Arco Olimpico Ragazzi Maschile:

1° Carlo Martin

Arco Olimpico Giovanissimi Maschile:

2° Noè Giubilato

3° Elia Gallucci

4° Giorgio Gallucci

6° Gabriele Bergamasco

Giubilato, Gallucci e Gallucci primi di squadra

Arco Compound Master Maschile:

5° Mario Campagnolo

Arco Compound Juniores Femminile:

1° Giulia Aloi

Arco Compound Allieve Femminile:

1° Vittoria Ballan

Domenica 5 Ottobre a Mondovì, Cuneo, la nostra Giulia Aloi si è qualificata al primo posto. Gli arcieri erano accompagnati dall'istruttrice Laura Lorenzi e dall'arciere Michele Foti. L'Archery Club Ventimiglia ringrazia gli arcieri che sono saliti per 10 volte sul podio. Prossima gara il 9 Novembre nuovamente a Imperia