La matuziana Patrizia Sciascia torna in gara: al Rallye Sanremo con la Skoda Fabia RS Rally2 del Team Balbosca

Dopo alcuni mesi di pausa, Patrizia Sciascia è pronta a tornare in abitacolo sulle strade di casa. La pilota sanremese riparte infatti dal Rallye Sanremo, dove sarà al via della versione “corta” della gara, il Sanremo Leggenda, valevole per la Coppa Rally di Zona 2. Ad attenderla, la Skoda Fabia RS Rally2 messa a disposizione dal team cuneese Balbosca, con cui Sciascia aveva già corso esattamente un anno fa.

Al suo fianco tornerà Piercarlo Capolongo, navigatore con cui la ligure aveva condiviso l’abitacolo proprio sulle stesse strade due anni fa. Una reunion che aggiunge un tocco speciale a questo rientro, dopo un inizio di stagione rallentato da impegni lavorativi e da uno stop forzato. "Sono di rientro da una lunga trasferta lavorativa nel deserto – racconta Patrizia Sciascia – appena in tempo per essere al via al Rallye Sanremo. È oltre un anno che non salgo sulla Skoda Fabia RS Rally2 del Team Balbosca, ma è già un’emozione essere al via. Ritrovo sul sedile di destra Piercarlo Capolongo, anch’esso fermo da un po’ di tempo. Condivideremo questa partecipazione a Sanremo, a due anni dall’ultima gara insieme sulle strade liguri".

La pilota dell’ALMA Racing approccia la gara con entusiasmo ma anche con la consapevolezza della sfida che l’attende: "La gara come al solito si preannuncia molto impegnativa, anche nella versione più corta, quella valevole per la CRZ. Parto con l’idea di riprendere confidenza con la Skoda, perché quest’anno ho avuto davvero poco tempo da dedicare ai rally. L’unica partecipazione, su una vettura Rally3 al Rally Regione Piemonte, l’avevo dovuta interrompere per problemi fisici".

Dopo un periodo di silenzio, dunque, la stagione 2025 di Patrizia Sciascia si riaccende proprio sulle strade che più le sono care, con l’obiettivo di ritrovare ritmo e sensazioni in vista di nuovi impegni. In chiusura, la pilota sanremese rivolge un pensiero ai propri sostenitori: "Vorrei portare un doveroso ringraziamento a tutti gli sponsor che ci sostengono. In particolar modo alla Lavanderia Martinengo, Room Kit, Speed Queen, Unipol Glass Roma, Cocco&Drilli, Momo Rent e naturalmente alla Scuderia ALMA Racing".