L30 World Championship: tripletta ungherese a Sanremo, Tranquillo HUN25 è campione del mondo

Podio tutto magiaro con Present Perfect e Black Sheep. Nella categoria Corinthian vince Happy Merida. Ora spazio al Campionato RS21 con equipaggi da dieci nazioni.

Triplete ungherese al Campionato Mondiale della classe L30, con gli equipaggi magiari che conquistano l'intero podio. A spuntarla all’ultimo secondo è stato Tranquillo HUN25 che si è laureato campione del mondo al termine di una settimana intensa e combattuta, a seguirlo al secondo posto è Present Perfect HUN08 e al 3° posto Black Sheep HUN38.

Il campionato ha preso il via martedì con la practice race, per poi proseguire fino a sabato, giornata conclusiva caratterizzata da tre splendide prove che hanno messo alla prova abilità e resistenza degli equipaggi. In totale sono state completate nove regate, rispettando quasi completamente il programma previsto: solo una prova è stata annullata a causa della mancanza di vento.

Grande soddisfazione da parte di tutti i partecipanti, che hanno apprezzato sia la perfetta organizzazione in mare, sia i momenti conviviali a terra, che hanno contribuito a creare un clima di grande sportività e amicizia internazionale.

Nella categoria Corinthian, riservata agli equipaggi non professionisti, la vittoria è andata ancora una volta a un team ungherese: Happy Merida HUN04, settimo nella classifica generale, si è aggiudicato il trofeo di categoria, confermando l’ottimo livello della vela ungherese in tutte le sezioni.

Ora lo Yacht Club Sanremo ha solo un giorno di tempo per riorganizzarsi e accogliere il prossimo grande evento: il Campionato RS21, che vedrà la partecipazione di equipaggi provenienti da dieci nazioni. Un'altra manifestazione di altissimo livello sportivo e tecnico, che promette spettacolo e grande interesse.

