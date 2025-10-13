L30 World Championship: tripletta ungherese a Sanremo, Tranquillo HUN25 è campione del mondo

Triplete ungherese al Campionato Mondiale della classe L30, con gli equipaggi magiari che conquistano l'intero podio. A spuntarla all’ultimo secondo è stato Tranquillo HUN25 che si è laureato campione del mondo al termine di una settimana intensa e combattuta, a seguirlo al secondo posto è Present Perfect HUN08 e al 3° posto Black Sheep HUN38.

Il campionato ha preso il via martedì con la practice race, per poi proseguire fino a sabato, giornata conclusiva caratterizzata da tre splendide prove che hanno messo alla prova abilità e resistenza degli equipaggi. In totale sono state completate nove regate, rispettando quasi completamente il programma previsto: solo una prova è stata annullata a causa della mancanza di vento.

Grande soddisfazione da parte di tutti i partecipanti, che hanno apprezzato sia la perfetta organizzazione in mare, sia i momenti conviviali a terra, che hanno contribuito a creare un clima di grande sportività e amicizia internazionale.

Nella categoria Corinthian, riservata agli equipaggi non professionisti, la vittoria è andata ancora una volta a un team ungherese: Happy Merida HUN04, settimo nella classifica generale, si è aggiudicato il trofeo di categoria, confermando l’ottimo livello della vela ungherese in tutte le sezioni.

Ora lo Yacht Club Sanremo ha solo un giorno di tempo per riorganizzarsi e accogliere il prossimo grande evento: il Campionato RS21, che vedrà la partecipazione di equipaggi provenienti da dieci nazioni. Un'altra manifestazione di altissimo livello sportivo e tecnico, che promette spettacolo e grande interesse.