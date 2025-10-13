Calcio, Prima Categoria. Virtus Sanremese travolgente ad Albenga: netto 6-0 al San Filippo Neri

I riflettori si sono accesi su una delle prove più convincenti della Virtus Sanremese, che ad Albenga ha regalato al pubblico una prestazione di rara intensità e qualità.

Sul campo “Annibale Riva”, teatro di tante battaglie sportive, la compagine guidata da Mister Prunecchi ha imposto il proprio gioco con autorità, superando con un netto 6-0 i volenterosi ragazzi del San Filippo, allenati da Mister Torregrossa. Un risultato che non lascia spazio a interpretazioni e che testimonia la forza di un gruppo capace di unire cuore, polmoni e anima a una tecnica individuale sopra la media.

La partita si è accesa al 28° minuto, quando Ventre ha trasformato una punizione magistrale, aprendo le danze con un gesto tecnico che ha subito messo in chiaro le intenzioni della Virtus. Solo due minuti dopo, Martelli ha raddoppiato con un potente esterno destro che ha lasciato il portiere avversario immobile. Al 39°, Burdisso ha siglato il terzo gol con un colpo di testa perentorio, mandando le squadre al riposo sullo 0-3 e consolidando il dominio sanremese.

Nel secondo tempo, complice forse un leggero appagamento, la Virtus ha concesso qualche spazio agli avversari, che hanno provato a reagire con due conclusioni finite sul fondo. Ma dopo il primo quarto d’ora, la squadra matuziana ha ripreso a macinare gioco con la consueta intensità. Al 26°, Erik Crudo ha calato il poker, mentre nel finale Alvarez e Miceli hanno completato l’opera, fissando il punteggio sul definitivo 0-6.

Al termine del match, Mister Prunecchi ha voluto sottolineare l’importanza del gruppo e della mentalità: “Congratulazioni alla squadra, a quelli che sono partiti titolari e a quelli che sono subentrati nel corso della partita. Godiamoci questa vittoria, abbiamo fatto un grande risultato. Ma non adagiamoci sugli allori: da martedì si torna in campo con la stessa fame e la stessa voglia di migliorare.”

Una prova di forza, dunque, che conferma le ambizioni della Virtus Sanremese e lascia ben sperare per il prosieguo della stagione. Il messaggio è chiaro: la squadra c’è, e vuole continuare a stupire.