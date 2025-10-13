Calcio femminile: La Matuziana Sanremo Under 15 travolge il Molassana Boero

È stata una domenica mattina da incorniciare per la Matuziana Sanremo, protagonista assoluta della terza giornata del campionato U15 Femminile Regionale.

Sul campo sportivo Molassana Boero di Genova, le ragazze sanremesi hanno dominato la partita contro le padrone di casa con un netto 0-8, confermando il loro ottimo stato di forma e la qualità del lavoro svolto in queste prime settimane di stagione.

Mattatrice dell’incontro è stata Chrystal Pastorino, autrice di ben cinque reti che hanno messo in ginocchio la difesa avversaria. A completare il tabellino dei marcatori ci hanno pensato Sara Filippone, Elisa Gullotti e Benedetta Orsetti, ciascuna con un gol a testa. Una prestazione corale, brillante e determinata, che ha entusiasmato lo staff tecnico e i sostenitori presenti.

La gara ha segnato anche l’esordio ufficiale di due nuove giocatrici nella formazione matuziana: Andrea Gillone e Lina Boukerzaza. Entrambe hanno mostrato grande impegno e promettenti spunti, inserendosi con naturalezza nel gruppo e contribuendo al successo della squadra.

La società Matuziana si è detta estremamente soddisfatta del lavoro svolto finora, sia dalle atlete che dal nuovo allenatore Franco Basta, il cui approccio ha già portato risultati concreti e un evidente spirito di squadra. Il presidente Antonio Castagna ha voluto sottolineare l’importanza di questo percorso, ricordando con orgoglio il passato glorioso del club: “Il nome Matuziana è stato per anni simbolo del calcio femminile di alto livello nella nostra città. Siamo qui per fare in modo che quella storia possa continuare e ripetersi anche in futuro”.

Con questa vittoria, la Matuziana Sanremo lancia un chiaro segnale al campionato: la squadra c’è, è ambiziosa e punta in alto. Prossimo obiettivo: continuare su questa strada, con la stessa grinta e lo stesso entusiasmo.