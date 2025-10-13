A Sanremo l'epilogo della RS21 Cup Yamamay e l'assegnazione dei titoli italiani (Foto)

Ultimo atto nella Riviera di Ponente per la RS21 Cup Yamamay che a Sanremo, dal 16 al 19 ottobre, manda in scena non solo l’Act 5 del suo circuito ma mette in palio anche i titoli di campione italiano.

Una quattro giorni quindi decisamente intensa nel calendario Fiv con la regia affidata dalla Rs21 Italian Class allo Yacht Club Sanremo del presidente Beppe Zaoli.

E sulla linea di partenza saranno oltre trenta le imbarcazioni che si daranno battaglia sia per l’ambito trofeo “perpetuo” Rs21 Cup Yamamay che per lo scudetto tricolore. Ma andiamo per gradi.

Dopo quattro Act “Diva”, del timoniere Andrea Battistella (Uv Maccagno), con Lorenzo “Rufo” Bressani alla tattica, è vicino alla conquista del trofeo 2025. I 24 punti di vantaggio sul defender “Torpyone” di Edoardo Lupi (Varazze Club Nautico) e i 32 su “Viva” di Alessandro Molla (Avav Luino Va) sono un discreto margine di vantaggio che però, e le regata di Porto Rotondo lo hanno dimostrato, possono svanire in un attimo. Morale, sarà spettacolo sino all’ultimo respiro, all’ultimo bordo di una stagione entusiasmante.

Lo stesso ragionamento vale anche per la categoria Corinthian dove il “T-Rex” di Marco Giannini (Avas Lovere Bg) leader e grande protagonista della stagione, attualmente quinto anche nella classifica assoluta, può vantare un buon margine su “Rosa” di Luca Antoniazzi (Cv Conegliano) e ”Stick ‘N Poke” di Federica Archibugi (Sef Stamura An) defender della Rs21 Cup Yamamay.

Diverso il discorso per la categoria giovanile Under 23 dove ”Nordes” di Alessandro e Federico Bossi (Lni Mandello del Lario) è virtualmente il vincitore.

In palio a San Remo c’è però anche il titolo di Campione Italiano. In Liguria non ci sarà però a difendere il titolo Open “Arvenis” di Davide Albertini Petrone (Circolo Nautico Loano). Difficile fare pronostici perché sulla carta sono in molti ad ambire al primo posto. Ci saranno invece a difesa del titolo 2024 i due team della Lega Navale Italiana di Mandello del Lario e cioè “Ita 238” di Riccardo Benvenuto nei Corinthian e “Nordes” de fratelli Bossi negli Under 23. Da segnalare, proprio negli Under 23, la presenza di un team tutto al femminile, cioè quello di “Ita 190” di Elettra Muciaccia (Circolo della vela Bari) con Martina Mazzeo, Alexandra Andrianov e Lia Giorgino.

Ma ecco la top ten Open della RS21 Cup Yamamay dopo quattro Act e 30 prove: 1. “Diva” (Ferdinando Battistella – Uv Maccagno) p. 109; 2. “Torpyone” (Edoardo Lupi – Varazze Clun Nautico) p. 133; 3. “Viva” (Alessandro Molla – Avav Luino Va) p. 141; 4. “Fremito D’arja” (Dario Levi Cv Torbole) p. 178; 5. “Mela” (Andrea Rossi – Cn Marina di Carrara) p. 194; 6. “T-Rex” (Marco Giannini – Avas Lovere Bg) p. 210; 7. “Kindako” (Stefano Visintin – Yc Torri del Benaco) p. 216; 8. “Range Rover Team” (Giacomo Vernocchi – Yc Rimini) p. 239; 9. “Rosa” (Luca Antoniazzi – Cn Conegliano) np. 252; 10. “Kidzink” (Charlotte Borghesi - Dubai Offshore Sailing Team) p. 256.

Il podio della categoria Corinthian: 1. T-Rex” (Marco Giannini – Avas Lovere Bg) p. 210; 2. “Rosa” (Luca Antoniazzi – Cn Conegliano) p. 252; 3.”Stick ‘N Poke” (Federica Archibugi – Sef Stamura An) p.288.

Il podio della categoria Under 23: 1.”Nordes” (Alessandro Bossi – Lni Mandello del Lario) p. 331; 2. “Nox Oceani 285” (Andrea De Matteis – Nox Oceani Porto Rotondo) p. 572; 3. “Yc Sanremo 261” (Tommaso Cilli – Yacht Club Sanremo) p.589

Da sottolineare come la stagione 2025 della RS21 Cup Yamamay si avvale di partners di prestigio, in modo particolare Carpisa e Tnb Project di Azimut Group che affiancano Yamamay, Guglielmi, Slam e Gottifredi Maffioli. Partners tecnici Negrinautica, CodeZero Digital Communication, Biova Project e Natural Boom the Mental Drink. Partners for sustainability: Right Hub, Up2you e Nox Oceani. La classe RS21 sostiene inoltre le iniziative di Projeto Grael e Pesopositivo.