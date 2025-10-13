Posti esauriti e standing ovation per l’inaugurazione della stagione dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo al Teatro dell’Opera del Casinò (Foto)

Tutto esaurito ieri al Teatro dell’Opera del Casinò in occasione dell’appuntamento inaugurale della nuova stagione dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo che ha coinciso con l’inizio delle celebrazioni in onore di San Romolo che si concluderanno questo pomeriggio.

Alla direzione del concerto il M° Giancarlo De Lorenzo, molto soddisfatto della prova dell’orchestra prima con il ‘Concerto in Mi minore Op. 64 per violino e orchestra’ di Felix Mendelssohn Bartholdy - che ha esaltato le capacità tecnica e interpretativa del violinista serbo Stefan Milenkovich - e poi con la suite sinfonica ‘Shéhérazade’, che ha proposto un coinvolgente dialogo tra l’orchestra e il primo violino Marco Bigarelli.

Il concerto è stato anticipato da "Invito all’ascolto" con il professor Paolo Bianchi, un appuntamento che offre al pubblico strumenti per un’esperienza di ascolto sempre più consapevole.

In prima fila il Sindaco Alessandro Mager, che segue sempre con grande attenzione le proposte dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo, l’assessore alla Cultura Enza Dedali e il cda della Fondazione.

Il concerto si è concluso con una standing ovation.

Grande soddisfazione anche da parte dei volontari di "I love Monte Bignone" e dei Volontari di Sanremo che prima del concerto hanno presentato un video che illustra la loro attività e raccolto contributi per gli interventi alla piccola chiesa di Monte Bignone.

Prossimo appuntamento con L’Orchestra Sinfonica di Sanremo sabato 18 ottobre alle 18.00 per il concerto “Stile Francese di metà Ottocento" diretto dal M° Claude Villaret al quale parteciperà il pianista canadese Jimmy Brière.