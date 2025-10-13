Taggia, perdita d’acqua in Piazza Garibaldi: la segnalazione con foto di un cittadino

Da giovedì 9 ottobre una perdita d’acqua interessa il centro della carreggiata in Piazza Garibaldi a Taggia, creando disagio e potenziali rischi per la viabilità. La segnalazione arriva un cittadino che denuncia la mancata risposta da parte di Riviera Acqua, nonostante siano passati diversi giorni.

“La fuoriuscita è ben visibile e continua – scrive – ma ad oggi non si è visto alcun intervento di riparazione o messa in sicurezza. Mi auguro che si possa agire al più presto per evitare sprechi e problemi alla circolazione”.