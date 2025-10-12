Ottimi risultati per lo Judo Club Ventimiglia al Trofeo Italia Under 15: bravi Daltoè e De Lucia a Riccione

Sabato 11 ottobre la PlayHall di Riccione ha ospitato l’ultima tappa del 2025 del Trofeo Italia, circuito nazionale FIJLKAM riservato alla classe Under 15 e valida per l’assegnazione di preziosi punti nella Ranking List nazionale di categoria.

All’importante e affollatissima manifestazione nazionale hanno partecipato circa 600 atleti in rappresentanza di 189 Clubs provenienti da tutta l’Italia.

Lo Judo Club Ventimiglia ha partecipato con gli atleti Riccardo Daltoè (categoria oltre 81kg) e Gabriel De Lucia (categoria 50kg), come sempre seguiti in gara dall’allenatrice Antonella Iannucci.

Primo a salire sul tatami è stato Gabriel De Lucia, impegnato per la prima volta nella categoria dei 50kg con ben 62 contendenti ai nastri di partenza. Gabriel, atleta della classe 2012, è al primo anno nella categoria Esordienti B, di gara in gara mostra tangibili segni di miglioramento nella tenuta di gara e di adattamento a competizioni di così alto livello. Due vittorie e una sconfitta per lui che lo relegano all’11° posto nella classifica finale di categoria.

Nel pomeriggio è stato il turno di Riccardo Daltoè, classe 2011, che si è classificato al 3° posto nella categoria oltre 81kg. Risultato estremamente importante perché per Riccardo si tratta del terzo podio consecutivo in gare del Trofeo Italia. Anche stavolta ha disputato un’ottima prova battendosi contro avversari molto più pesanti di lui e confermandosi molto competitivo in questo peso. L’atleta sta attraversando un ottimo momento di forma e questo nuovo grande risultato lo ripaga del notevole impegno con cui partecipa a tutta l’attività e lo spinge ai vertici della Ranking List Nazionale di categoria, consentendogli la qualificazione diretta per i Campionati Italiani Under 15 di prima divisione (serie A1) che si svolgeranno a dicembre al Lido di Ostia.

Alla fine della lunghissima giornata di gare, allo Judo Club Ventimiglia non possiamo che dirci estremamente soddisfatti dei risultati di entrambi ragazzi, che fanno parte della nuova generazione di judoka ventimigliesi. Un plauso particolare va sicuramente a Riccardo Daltoè che ha centrato il terzo podio consecutivo in gare del Trofeo Italia, circuito nazionale federale riservato agli Under 15.

Piazzamenti di così alto livello in una manifestazione di così alta levatura sono sicuramente un valore aggiunto che ci dice che stiamo procedendo nella giusta direzione. Ringraziamo anche le famiglie che sono parte importantissima nel percorso sportivo e agonistico dei ragazzi.

Ora, con umiltà e determinazione, continuiamo ad allenarci in vista delle prossime importanti competizioni federali che avranno il culmine con la disputa dei Campionati Italiani Assoluti ed Esordienti tra novembre e dicembre.