Ospedaletti strappa un punto a Oneglia: 0-0 e buona prova dei giovani. Mister Luccisano: “Impegno importante, nonostante gli infortuni”

Dopo un inizio di stagione in salita, l’Ospedaletti muove la classifica con il pareggio a reti inviolate sul campo dell’Oneglia. Gara all’insegna della paura da entrambe le parti, ma sono gli orange ad aprire le ostilità all’insegna del buon ritmo. Subito un’occasione per Salmaso che, a due passi dalla porta, viene contrastato da un difensore avversario. Ci prova anche Rotolo, ma la sua conclusione finisce alta sopra la traversa, mentre Salmaso si vede respingere il tiro da un bell’intervento di Meda. Nel primo tempo si gioca tanto a centrocampo, mentre l’Oneglia si affida alle palle lunghe senza impensierire Bazzoli.

Nella seconda frazione di gioco il ritmo si alza. Nuova grande chance per Salmaso, ma Meda ci mette una pezza ancora una volta salvando il risultato. Sale in cattedra anche Bazzoli, pronto a respingere le conclusioni di Macaluso e Mollaymeri. La gara scorre verso la fine senza particolari emozioni, fatta eccezione per un’altra parata decisiva di Bazzoli, in pieno recupero, su tiro di Comiotto.

“Siamo contenti di fare questo punto dopo la partita di domenica scorsa che ci ha visti in difficoltà - commenta mister Fabio Luccisano al termine della partita - ho visto un impegno importante, hanno risposto alla grande. Anche oggi abbiamo schierato tanti giovani, in questo momento facciamo i conti con infortuni importanti, qualcuno starà fuori anche per un paio di mesi. Non è una scusante, ma in questa categoria le rose non sono di trenta giocatori”.



Oneglia - Ospedaletti 0-0

LE FORMAZIONI

Ospedaletti:1 Bazzoli, 2 Cordì, 3 Saih, 4 Sartori (62’ 16 Barbagallo), 5 Ambesi, 6 Bacciarelli, 7 Russo (72’ 14 Grifo), 8 Molinari (85’ 17 Rosso), 9 Calderone, 10 Rotolo, 11 Salmaso (81’ 18 Turrini)

A disposizione: 12 Gallo, 13 Cianci, 15 Ferrari, 19 Pallanca

Allenatore: Fabio Luccisano

Oneglia: 1 Meda M., 2 Baroni (19’ 13 Dematteis), 3 Plebani, 4 Galante, 5 Alberti, 6 Ansaldi (81’ 16 Ceppi), 7 Comiotto, 8 Pellegrino (64’ 15 Siciliano), 9 Macaluso, 10 Mollaymeri (81’ 19 Meda S.), 11 Gavasso

A disposizione: 14 Meda R., 17 Ascheri, 18 Bruna, 20 Hasanaj, 31 Negro

Allenatore: Massimo Casella



Arbitro: Martin Virgilio (Imperia)

Ammoniti: Russo, Cordì, Dematteis, Macaluso, Alberti