Calcio. La Sanremese esce da Biella con uno 0-0, il ds Quintieri: "C'è stata solo una squadra in campo"

È mancato solo il gol a una Sanremese che esce da Biella solo con uno 0-0, rimandando l'appuntamento con la prima vittoria stagionale ma con un po' di fiducia in più per il futuro.

Lo conferma il direttore sportivo Simone Quintieri: "Non è un caso se siamo venuti a dettare legge in casa di una squadra costruita per fare un campionato importante e che arrivava dal successo col Varese. A fine partita il presidente della Biellese ci ha fatto i complimenti e non si spiegava come potessimo avere solo 4 punti in classifica".

Una classifica dettata da un periodo complicato per le tante assenze in organico ma che, come racconta Quintieri, starebbe per finire: "Per la prima volta abbiamo potuto fare dei cambi con giocatori non forzatamente Juniores in panchina, segnale che gli assenti man mano stanno rientrando. Oggi alcuni non erano nemmeno nelle condizioni migliori, come Bouable che ha solo venti minuti, Sambou non ha più di un tempo nelle gambe e Aceto e Santanocito erano febbricitanti. In settimana rientrano anche Osuji e Pipicella, piano piano recuperiamo i pezzi e domenica prossima con la Cairese inizierà davvero il nostro campionato".

BIELLESE-SANREMESE 0-0

BIELLESE: Vergna, Facchetti (67' Artiglia), Colletta, Beltrame (60' Romairone), Brancato, Finizio, Naamad, Tomasino, Gila, Pavan, Di Cesare (57' Marra). A disp. Ghisleri, Gaida, De Mori, C.Velcani, Madiq, A.Velcani. All. Prina.

SANREMESE: Gattuso, Bregliano (82' Bouable), Garcia, Djorkaeff, Moreo, Monticone, Cavaliere, Cepele (57' Aceto), Andreis (90' Santanocito), Zagarese (82' Di Fino), Ceschin (57' Sambou). A disp. Haderbache, Vindigni, Cipriani, Zocco. All. Bastrini.