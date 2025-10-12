Al Palafiori di Sanremo il Lions Club Arma Taggia promuove salute e prevenzione: screening gratuiti e riflessione ambientale

Al Palafiori di Sanremo, nel contesto del Festival della Salute organizzato dalla Asl1, il Club di Arma e Taggia si impegna sulla riflessione del legame tra uomini, animali ed ambiente per la costruzione di un futuro sano e sostenibile.

"Il Club ha così proseguito il suo cammino nel service della prevenzione ‘Una salute che ci unisce’, con una tappa 'jolly' del tour già avviato sotto la Presidenza di Salvatore Taffari degli screening itineranti nel nostro territorio. Dopo Ceriana e Baiardo quindi la presenza al Palafiori in occasione del Palasalute, ho visto i soci già pronti ed organizzati ad eseguire gli esami di prevenzione del Diabete, già service internazionale Lions, con decine di valutazioni eseguite grazie alla ricca presenza di pubblico partecipante alla manifestazione.

Un ringraziamento particolare ai Lions Dottoressa Elena Cravet per l’esecuzione degli screening ed alla collaborazione dei soci Pierangela Imperiale, Giuliano Gandelli e Mino Casagrande".