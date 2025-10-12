Taggia, congresso PD: vince Principato. Oggero denuncia “colpo alla militanza storica”

Si è svolto oggi il congresso del Circolo del Partito Democratico di Taggia, in concomitanza con il congresso provinciale. L’esito del voto ha decretato la vittoria della candidata Principato, che ha ottenuto 33 voti, superando i 20 raccolti da Lorenzo Oggero, segretario uscente.

Oggero ha accolto con rispetto il risultato, ma ha espresso una forte critica sul metodo che ha portato al rinnovo della guida del circolo. “Negli ultimi mesi – ha dichiarato – il partito ha assistito a un’anomala e massiccia campagna di iscrizioni last minute, spesso motivate più dal desiderio di spostare gli equilibri interni che da un reale coinvolgimento nella vita del circolo”.

Secondo Oggero, questo meccanismo “svilisce il valore della militanza storica e trasforma momenti di confronto politico in operazioni di numeri, culminando in quello che considero un vero e proprio golpe politico da parte dell’area riformista”.

Nel suo intervento, l’ex segretario ha rivendicato il proprio impegno come “servizio, dialogo e costruzione collettiva” e ha denunciato quanto accaduto come “un colpo contro un’idea di partito radicato, trasparente e partecipato”.

“Il Partito Democratico – ha concluso – deve tornare ad essere una comunità di idee. Ringrazio chi mi ha sostenuto con coerenza e coraggio: continuerò da militante a difendere i valori autentici di un partito che merita molto di più di questo modo di fare”.