Grande successo per la Festa della Castagna ad Andagna: un tributo ai sapori d’autunno (Foto e video)

Il borgo di Andagna ha salutato l’arrivo dell’autunno nel migliore dei modi con la tradizionale Festa della Castagna, appuntamento immancabile organizzato dalla Pro Loco Andagna. L’evento, giunto ormai alla sua venticinquesima edizione, ha come sempre riscosso un grande successo, attirando numerosi visitatori provenienti da tutta la valle e oltre.

La manifestazione, che da anni chiude il calendario estivo delle iniziative del paese, ha offerto un ricco programma all’insegna della convivialità e dei sapori genuini. Protagonista indiscussa, naturalmente, la castagna, frutto simbolo della stagione e della tradizione contadina locale.

Fin dall’ora di pranzo, le vie del borgo si sono riempite di profumi invitanti: gli stand gastronomici hanno proposto un menu completo a base di castagne, dall’antipasto al dolce. Tra le specialità più apprezzate, le tagliatelle di farina di castagne, lo spezzatino con castagne e il dolce tradizionale “castagnaccio”, preparato secondo le antiche ricette tramandate nel tempo. Per accontentare tutti i palati, non è mancato anche un menu alternativo, pensato per chi preferiva gustare altri sapori.

Nel pomeriggio, l’atmosfera si è fatta ancora più festosa grazie alla musica dell’orchestra Beatrice e Serena, che ha animato la piazza coinvolgendo il pubblico tra balli e risate fino a sera. Immancabili, naturalmente, le caldarroste e il mosto, protagonisti del brindisi collettivo che ha chiuso la giornata.

