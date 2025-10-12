Il Bvc Sanremo cede al Next Step Rapallo: pesante sconfitta casalinga per 44-85

Niente da fare per il Bvc Sanremo nel match casalingo con il forte Next Step Rapallo, per la terza giornata della divisione regionale di basket. Dopo un primo quarto giocato con il piglio giusto e chiuso sul +1 (19-18), nel prosieguo del match la compagine ospite ha preso il largo, chiudendo con un eloquente +41.
Bvc Sanremo E.On. – Next Step Rapallo 44-85 (19-18, 4-23, 8-23, 13-21)
Bvc Sanremo E.On: Tacconi Davide 18, Dinstuhler, Nicomedi 8, Campanale, Formica 2, Deda 1, Gagna 12, Lartsenko 2, Lupi 1. Coach: A. Berardi. Assistente: E. Favari.
Next Step Rapallo: Rauf 7, Katorhin 14, Castelli 17, Miladinovic 15, Arancio 3, Gujabodze 12, Tatelishvili 9, Cossu 4, Guerra 2, Kljajevic 2. Coach: D. Elmi.