Pallamano, fine settimana impegnativo per le formazioni dell'Abc Bordighera (Foto)

Fine settimana impegnativo per le formazioni dell'Abc Bordighera che affronteranno due sfide valide per il campionato dipartimentale francese.

Oggi, sabato 11 ottobre, l'under 15 alle 15 presso il PalaBiancheri scenderà in campo per l'esordio in campionato contro il Carros Handball Club. "La formazione under 15 guidata da Stefania Conte e Luciano Martin, con dirigente Patrizia Bastianelli, esordirà nel proprio campionato dipartimentale francese contro la formazione del Carros Handball Club" - fa sapere l'Abc Bordighera - "I tecnici sono consapevoli delle difficoltà che la squadra potrebbe incontrare in questa nuova categoria ma sono fiduciosi nelle capacità dei ragazzi dopo un mese di preparazione intensa".

"I ragazzi in questo mese di preparazione sono stati attenti e si sono impegnati molto nel comprendere ed eseguire i compiti a loro assegnati" - dichiarano gli allenatori - "Ci sono tutte le condizioni per far bene e riprendere da dove abbiamo finito, ovvero con una vittoria".

La seniores maschile, guidata dal duo Torielli P. / Perilli I., sfiderà, invece, al Principato di Monaco l'AS Monaco HB. "La seniores maschile affronterà una sfida importante sul prestigioso campo del Principato di Monaco contro l'AS Monaco HB" - dice l'Abc Bordighera - "Dopo la sconfitta di misura maturata nella scorsa settimana, la squadra cercherà di tornare alla vittoria.

Il fischio d'inizio è previsto per le 20 presso lo spazio S. Antoine di Monaco. "In settimana abbiamo cercato di lavorare sugli aspetti da migliorare dopo la sconfitta patita domenica scorsa" - dichiarano gli allenatori - "La squadra ha lavorato bene e cercheremo di mettere in atto tutti gli accorgimenti per poter fare una bella partita e portare a casa un risultato positivo".