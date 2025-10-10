Ventimiglia, l'assessore Calcopietro incontra gli atleti del Team Ceraolo (Foto)

Un luogo in cui poter praticare kick boxing, k1, boxe, pesistica, ginnastica libera e posturale. L'assessore allo Sport nel comune di Ventimiglia Serena Calcopietro martedì sera ha visitato la sede del Team Ceraolo e incontrato gli atleti che si allenano in via Piemonte n° 3B nel centro storico per augurargli "una buona stagione".

Gli atleti sono allenati dalla campionessa Maylah Ceraolo, detentrice di vari titoli mondiali, italiani e internazionali che è diventata istruttore Csen di k1, kick boxing e boxe, istruttrice del corso donne e uomini A, di pesistica e ginnastica libera di vario tipo e livello ed è, inoltre, preparatrice sportiva e arbitro Csen e Msp.

"E' stato un piacere accogliere l'assessore Calcopietro e mostrarle la nostra realtà" - commenta Maylah Ceraolo - "Proponiamo diversi corsi suddivisi in tre turni: corsi pesistica al femminile il lunedì, il martedì e il giovedì dalle 15.40 alle 16.40; corsi per bambini il lunedì, il martedì e il giovedì dalle 17 alle 18 e corsi per ragazzi/adulti il lunedì, il martedì e il giovedì dalle 18.30 alle 19.30. Sono disponibile anche per lezioni private su richiesta. Tutti possono venire a provare la nostra disciplina. Si può contattare il telefono 3209090446 o scrivere all'e-mail: teamceraoloasd@gmail.com".