 / Sport

Sport | 10 ottobre 2025, 14:21

Ventimiglia, l'assessore Calcopietro incontra gli atleti del Team Ceraolo (Foto)

Visita la sede in cui si allenano con la campionessa Maylah Ceraolo

Ventimiglia, l'assessore Calcopietro incontra gli atleti del Team Ceraolo (Foto)

Un luogo in cui poter praticare kick boxing, k1, boxe, pesistica, ginnastica libera e posturale. L'assessore allo Sport nel comune di Ventimiglia Serena Calcopietro martedì sera ha visitato la sede del Team Ceraolo e incontrato gli atleti che si allenano in via Piemonte n° 3B nel centro storico per augurargli "una buona stagione".

Gli atleti sono allenati dalla campionessa Maylah Ceraolo, detentrice di vari titoli mondiali, italiani e internazionali che è diventata istruttore Csen di k1, kick boxing e boxe, istruttrice del corso donne e uomini A, di pesistica e ginnastica libera di vario tipo e livello ed è, inoltre, preparatrice sportiva e arbitro Csen e Msp.

"E' stato un piacere accogliere l'assessore Calcopietro e mostrarle la nostra realtà" - commenta Maylah Ceraolo - "Proponiamo diversi corsi suddivisi in tre turni: corsi pesistica al femminile il lunedì, il martedì e il giovedì dalle 15.40 alle 16.40; corsi per bambini il lunedì, il martedì e il giovedì dalle 17 alle 18 e corsi per ragazzi/adulti il lunedì, il martedì e il giovedì dalle 18.30 alle 19.30. Sono disponibile anche per lezioni private su richiesta. Tutti possono venire a provare la nostra disciplina. Si può contattare il telefono 3209090446 o scrivere all'e-mail: teamceraoloasd@gmail.com".

Elisa Colli

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium