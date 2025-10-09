Arma di Taggia: MeLab chiuso al pubblico venerdì 10 ottobre per motivi organizzativi

Nella giornata di venerdì 10 ottobre il MeLab, Centro di Promozione Salute e Psicologia Clinica Digitale situato in via Nino Pesce 36 ad Arma di Taggia, rimarrà chiuso al pubblico per motivi organizzativi. La sospensione delle attività è temporanea e non legata a emergenze sanitarie o tecniche, ma a esigenze interne di gestione.

Il centro, punto di riferimento per la promozione del benessere psicologico e la salute digitale sul territorio, riprenderà regolarmente le proprie attività a partire dalla settimana successiva.

L’ASL1 si scusa per il disagio e ringrazia anticipatamente cittadini e professionisti per la comprensione e la collaborazione.