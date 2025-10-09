Castagne protagoniste nel fine settimana, assessore Lombardi: "Due sagre in Alta Valle Argentina e Arroscia"

“Ottobre è tempo di castagne e saranno due in questo fine settimana gli Eventi Autentici Liguri in Provincia di Imperia dedicati a questo frutto autunnale cofinanziati grazie ai due bandi promossi da Regione Liguria per un totale di circa 500 mila euro in favore di Comuni e Pro Loco”, afferma l'assessore al Turismo Luca Lombardi. Nella giornata di domenica 12, infatti, a Molini di Triora e a Montegrosso Pian Latte dal mattino caldarroste a volontà, piatti tipici, stand gastronomici e intrattenimento.
