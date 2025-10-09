“Benvenuto Riuso”: domenica prossima a Taggia una giornata dedicata alla cultura del riutilizzo e dell’economia circolare

Domenica prossima, in Via Soleri e Piazza Cavour, l’Associazione culturale La Luna e i suoi Raggi invita cittadini e visitatori a partecipare a “Benvenuto Riuso”, un evento interamente dedicato alla cultura dell’economia circolare e del rispetto per l’ambiente. Durante la giornata, le vie del centro storico di Taggia si animeranno con banchi di privati cittadini che esporranno oggetti di seconda mano pronti a trovare una nuova vita, in un clima di condivisione e sostenibilità.

Non mancheranno laboratori creativi per tutte le età: si potrà partecipare a un laboratorio di mosaico realizzato con frammenti di piastrelle recuperate, dare spazio alla fantasia con “Crea il tuo Mandala”, utilizzando fili di lana, e scoprire il laboratorio mobile REPAIR CAFÈ, dove sarà possibile riparare piccoli oggetti destinati alla discarica, imparando così a ridurre gli sprechi. Un’area speciale sarà dedicata al parco giochi musicale, aperto dai 6 ai 99 anni, dove ognuno potrà costruire il proprio strumento “Magic Tuba” utilizzando cartone di riuso: un’occasione per unire musica, manualità e riciclo.

A concludere la giornata, un momento di convivialità con il pranzo-degustazione “Zero Sprechi”, curato da Doriana, cuoca di alimentazione naturale, che proporrà piatti gustosi e sostenibili, preparati nel pieno rispetto dell’ambiente e delle risorse. “Benvenuto Riuso” non è solo un evento, ma un invito a riflettere sull’importanza di ridare valore agli oggetti e alle relazioni, in un mondo che troppo spesso si dimentica del potere del riutilizzo.