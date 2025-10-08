Volley: cresce il settore giovanile del Grafiche Amadeo Riviera Volley, buoni segnali dall’Under 17 Oliflor RVS

Prosegue con impegno e continuità, sotto la guida del coordinatore Rocco Di Chio e del coach Alberto Ausenda, la preparazione del settore giovanile del Grafiche Amadeo Riviera Volley. Nel fine settimana i ragazzi dell’Under 17 Oliflor RVS sono stati protagonisti di un importante confronto con i pari età del Volley Savigliano, del Volley Villanova Mondovì e del VBC Mondovì. Un test significativo che ha permesso alla formazione matuziana di misurarsi con realtà pallavolistiche di alto livello, ottenendo risultati incoraggianti.

I giovani dell’Oliflor Sanremo hanno infatti vinto 2-1 contro il Villanova Mondovì, perso 3-0 contro il Volley Savigliano – ma giocando ogni set punto a punto – e chiuso con una netta vittoria per 3-0 contro il VBC Mondovì. Soddisfatto il primo allenatore Alberto Ausenda, che commenta così le prestazioni dei suoi ragazzi: "Con i tre nuovi innesti inseriti nel gruppo storico abbiamo compiuto un passo avanti sia dal punto di vista tecnico che agonistico. Dobbiamo ancora lavorare sull’affiatamento, ma le prospettive sono ottime".

Sulla stessa linea anche il coordinatore del settore giovanile, Rocco Di Chio, che sottolinea l’importanza di esperienze come questa: "Uscire dalla provincia di Imperia e confrontarsi con realtà pallavolistiche di regioni vicine permette ai ragazzi di crescere tecnicamente e di rafforzare lo spirito di gruppo. Per noi tecnici, inoltre, è un’occasione preziosa per verificare il livello di gioco e i progressi del lavoro svolto".

Un bilancio dunque positivo per i giovani atleti del Riviera Volley, che continuano con entusiasmo il loro percorso di crescita sportiva e personale, portando avanti con impegno i colori del club sanremese.