Sanremo Rugby in trasferta tra Savona e Genova: un weekend di crescita e determinazione (Foto)

Tre le formazioni del Sanremo Rugby scese in campo nel fine settimana tra Savona e Genova. Sabato l’Under 12 ha disputato il Raggruppamento FIR al ‘Fontanassa’ contro i padroni di casa del Savona, mentre l’Under 14 (insieme ai ragazzi di Savona e Reds) era di scena al ‘Carlini - Bollesan’ di Genova con il CUS Genova.

Domenica, invece, l’Under 16 (insieme a Savona, Imperia e Reds) è stata impegnata nel primo incontro di campionato a Savona contro le Vespe Cogoleto.

“I ragazzi sono scesi in campo con la giusta determinazione, superando le difficoltà iniziali e disputando un ottimo raggruppamento - commenta Manuel Calabrò, allenatore dell’Under 12 - è una formazione del tutto nuova, con un enorme potenziale, ma che per il momento emerge soltanto nelle azioni individuali. Ora è fondamentale lavorare sul gruppo, superare il gioco individuale e trovare quindi l’unione necessaria per giocare un buon rugby”.

“Il gruppo si sta conoscendo ed è apparso abbastanza unito nel gioco - aggiunge l’allenatore dell’Under 14, Antonino Leone - ha fatto vedere delle buone qualità in campo, anche se ci sono ancora alcuni punti da sviluppare in modo da poter utilizzare al meglio la qualità dei giocatori. La stagione continua con l’obiettivo di formare un gruppo unito e in grado di affrontare le altre compagini regionali”.

“È stata la prima partita, i ragazzi hanno fatto solamente due allenamenti tutti insieme - conclude Alessandro Viaggi, tecnico dell’Under 16 - ma l’aspetto più bello è che non hanno mollato per un solo istante durante la partita. E, inoltre, sono scesi in campo tutti e 22 i convocati”.