Ciclismo: riva Ligure si prepara al 2° Gran Premio BARU'S GARAGE: sabato prossimo una festa a pedali per giovani ciclisti

Sabato 11 ottobre 2025 le strade del centro cittadino si trasformeranno in un vivace circuito a cielo aperto per ospitare il 2° Gran Premio BARU’S GARAGE, evento organizzato con passione dalla Contraband Cycling Team. L’appuntamento, ormai atteso da tutto il Ponente ligure, promette spettacolo e divertimento: oltre 110 giovani atleti hanno già confermato la loro presenza, provenienti da Liguria, Piemonte, Toscana e Lombardia. Un’occasione unica per celebrare il ciclismo giovanile, tra competizione, entusiasmo e un sano spirito sportivo.

Il percorso, lungo circa 700 metri, si snoderà tra Via Giuseppe Garibaldi, Via Caravello e parte di Corso Villaregia, da ripetere più volte a seconda delle categorie. Le vie di Riva Ligure si coloreranno così di biciclette, sorrisi e applausi del pubblico, che come sempre non mancherà di sostenere i piccoli campioni. Il ritrovo è fissato per le 13 in Piazza Ughetto, dove prenderà forma il cuore pulsante della manifestazione. La partenza ufficiale è prevista alle 14.30, con in apertura la categoria Promozionale, riservata ai più piccoli. A seguire, sarà il turno dei Giovanissimi (G1-G6), pronti a sfidarsi lungo il circuito cittadino.

In palio coppe per i primi cinque maschi e le prime tre femmine di ogni categoria, ma nessuno tornerà a casa a mani vuote: tutti i partecipanti riceveranno una medaglia, perché ogni pedalata, grande o piccola, merita un riconoscimento. L’atmosfera si preannuncia elettrizzante e familiare, con la Contraband Cycling Team pronta ad accogliere atleti, genitori e appassionati per un pomeriggio all’insegna di sport, amicizia e divertimento. Le “Piccole Canaglie” della squadra organizzatrice promettono emozioni e tante sorprese finali per concludere in bellezza una giornata che celebra lo sport nella sua forma più pura.

Riva Ligure, dunque, è pronta a trasformarsi per un giorno nella capitale delle due ruote giovanili: appuntamento a sabato 11 ottobre, per vivere insieme la magia del 2° Gran Premio BARU’S GARAGE.