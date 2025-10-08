La Liguria al TTG 2025: colori, sapori e nuovo stand pensato per raccontare il territorio in modo diretto e coinvolgente

La Liguria si presenta al Ttg Travel Experience 2025, in programma dall’8 al 10 ottobre alla Fiera di Rimini, portando con sé tutta la ricchezza del proprio territorio. Con i suoi colori, i sapori tipici e le icone più riconoscibili, la Regione Liguria ha scelto di accogliere i visitatori in un nuovo stand pensato per raccontare l’anima del territorio in modo diretto e coinvolgente.

Lo spazio espositivo, ispirato al concept già apprezzato alla BIT 2025, è stato progettato per offrire un’esperienza immersiva. Protagonisti sono gli elementi che richiamano la tradizione e lo stile di vita ligure: dal pesto alla sdraio in riva al mare, dalla bici alla canoa, dai carciofi alle olive, fino ai simboli architettonici come Porta Soprana e la storica Lanterna di Genova. Sagome colorate e appendimenti sospesi trasformano lo stand in un ambiente vivace e giocoso, capace di restituire al pubblico l’identità autentica della Regione.

A sottolineare lo spirito con cui la Liguria partecipa al salone è l’assessore regionale al Turismo, Luca Lombardi: "Il tema di quest’anno, ‘Risvegli’, non poteva trovarci più pronti. Il nostro turismo sta lavorando moltissimo: siamo terzi in Italia per il turismo nell’entroterra e oggi ritireremo il premio per la sostenibilità della nostra Regione".

Lombardi ha poi anticipato una delle principali novità di questa edizione: "Parleremo di turismo lento ed esperienziale, valorizzando tutto ciò di cui disponiamo. Un momento importante sarà la firma, domani, di un protocollo d’intesa con il Piemonte per la promozione del cicloturismo".

Con un mix di tradizione, innovazione e collaborazione interregionale, la Liguria si propone quindi al pubblico del Ttg come una destinazione capace di coniugare sostenibilità, autenticità e nuove opportunità di viaggio.