Attualità | 08 ottobre 2025, 10:49

Laboratorio di cinema per ragazzi e bambini ad Arma di Taggia con Progetto Comune: ultimi posti disponibili

Le attività saranno curate da operatori esperti del settore audiovisivo e si svolgeranno in un clima giocoso e collaborativo

Sta per partire un’esperienza unica dedicata ai giovani appassionati di cinema! L’associazione Zuccherarte, in collaborazione con Progetto Comune Taggia, organizza un Laboratorio di Cinema per ragazzi e bambini che si svolgerà da ottobre a maggio ad Arma di Taggia.

Il percorso, rivolto ai partecipanti dagli 8 ai 14 anni, offre la possibilità di scoprire il mondo del cinema da vicino: dalla scrittura del soggetto alla recitazione, dalle riprese al montaggio, fino alla realizzazione di un vero e proprio cortometraggio. Un’occasione preziosa per stimolare la creatività, imparare a lavorare in squadra e conoscere i mestieri del grande schermo divertendosi.

Le attività saranno curate da operatori esperti del settore audiovisivo e si svolgeranno in un clima giocoso e collaborativo, pensato per favorire la crescita artistica e personale dei ragazzi.
Per informazioni e iscrizioni:
zuccherarteponente@virgilio.it 
Riccardo – 392 063 8923

